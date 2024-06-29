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Samsun Bafra’da “Yılan” Paniği: Silahla Nöbet Tutmaya Başladı

Samsun Bafra’da “Yılan” Paniği: Silahla Nöbet Tutmaya Başladı

Samsun
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.06.2024 - 13:23

Samsun’un Bafra ilçesindeki Şeyhulaş Mahallesi’nde yaşayanların başı, “yılana benzeyen yeraltı canavarıyla” dertte. Vatandaşlar, evlerinin altında geçen ve boyu 5 metreyi bulan yılanlar nedeniyle silahla nöbet tutmaya başladı.

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Samsun’da yaşanan bir olay sosyal medyada da gündem oldu.

Samsun’da yaşanan bir olay sosyal medyada da gündem oldu.

Bafra55 isimli internet sitesinin haberine göre; Şeyhulaş Mahallesi’nde yaşayan Tiryaki ailesi, evlerinin altında yaşayan yılanlar nedeniyle dertte.

Bafra55 isimli internet sitesinin haberine göre; Şeyhulaş Mahallesi’nde yaşayan Tiryaki ailesi, evlerinin altında yaşayan yılanlar nedeniyle dertte.

Kaynak

Aile, durumu belediye, itfaiye, jandarma ve doğa koruma ekiplerine bildirdiklerini, ancak yılanların evin içinde olmadığını belirttikleri için hiçbir müdahale yapılmadığını iddia ediyor.

Aile, durumu belediye, itfaiye, jandarma ve doğa koruma ekiplerine bildirdiklerini, ancak yılanların evin içinde olmadığını belirttikleri için hiçbir müdahale yapılmadığını iddia ediyor.

Kameralara konuşan mahalle sakinleri, yılan değil yeraltı canavarı dedikleri “yaratık” için “O geçtiğinde ağaçlar bile sallanma başlıyor.” ifadelerini kullandı.

Kameralara konuşan mahalle sakinleri, yılan değil yeraltı canavarı dedikleri “yaratık” için “O geçtiğinde ağaçlar bile sallanma başlıyor.” ifadelerini kullandı.

Mahallelinin açıklamaları 👇

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