Samsun Bafra’da “Yılan” Paniği: Silahla Nöbet Tutmaya Başladı
Samsun Bafra’da “Yılan” Paniği: Silahla Nöbet Tutmaya Başladı
Samsun’un Bafra ilçesindeki Şeyhulaş Mahallesi’nde yaşayanların başı, “yılana benzeyen yeraltı canavarıyla” dertte. Vatandaşlar, evlerinin altında geçen ve boyu 5 metreyi bulan yılanlar nedeniyle silahla nöbet tutmaya başladı.
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Samsun’da yaşanan bir olay sosyal medyada da gündem oldu.
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Bafra55 isimli internet sitesinin haberine göre; Şeyhulaş Mahallesi’nde yaşayan Tiryaki ailesi, evlerinin altında yaşayan yılanlar nedeniyle dertte.
Aile, durumu belediye, itfaiye, jandarma ve doğa koruma ekiplerine bildirdiklerini, ancak yılanların evin içinde olmadığını belirttikleri için hiçbir müdahale yapılmadığını iddia ediyor.
Kameralara konuşan mahalle sakinleri, yılan değil yeraltı canavarı dedikleri “yaratık” için “O geçtiğinde ağaçlar bile sallanma başlıyor.” ifadelerini kullandı.
Mahallelinin açıklamaları 👇
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