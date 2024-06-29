Muğla Fethiye'de Aile Katliamı: 3 Kişiyi Öldürüp Kaçtı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Özcan A. isimli kişi, kayınpederi ve kayınvalidesi ile birlikte Muhammet Akbaba isimli kişiyi öldürerek kaçtı. Kaçan zanlının aracı ormanlık alanda bulunurken, jandarma ve polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatı.