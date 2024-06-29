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Muğla Fethiye'de Aile Katliamı: 3 Kişiyi Öldürüp Kaçtı

Muğla Fethiye'de Aile Katliamı: 3 Kişiyi Öldürüp Kaçtı

Fethiye
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.06.2024 - 14:11

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Özcan A. isimli kişi, kayınpederi ve kayınvalidesi ile birlikte Muhammet Akbaba isimli kişiyi öldürerek kaçtı. Kaçan zanlının aracı ormanlık alanda bulunurken, jandarma ve polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatı.

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Eşinin ailesi ile aralarında anlaşmazlık yaşadığı Özcan A, 53 yaşındaki kayınpederi Şükrü Aysu ve 52 yaşındaki kayınvalidesi Adile Aksu’yu silahla vurarak öldürdü.

Eşinin ailesi ile aralarında anlaşmazlık yaşadığı Özcan A, 53 yaşındaki kayınpederi Şükrü Aysu ve 52 yaşındaki kayınvalidesi Adile Aksu’yu silahla vurarak öldürdü.

Hayatını kaybeden kayınpeder Şükrü Aysu

Katil zanlısı daha sonra bir villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba’da silahıyla ateş etti.

Katil zanlısı daha sonra bir villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba’da silahıyla ateş etti.

Silah seslerinin ardından vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerini evde yaptıkları ilk incelemede Şükrü Aysu ve Adile Aysu'nun olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlendi. Havuz temizliği yapan ve ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Muhammet Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Silah seslerinin ardından vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerini evde yaptıkları ilk incelemede Şükrü Aysu ve Adile Aysu'nun olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlendi. Havuz temizliği yapan ve ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Muhammet Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Zanlı ayrıca yine havuz temizliği yapan iki kişiyi de yaraladı.

Zanlı ayrıca yine havuz temizliği yapan iki kişiyi de yaraladı.

Şüpheli Özcan A'nın olay sonrası kaçtığı araç ormanlık alanda terk edilmiş vaziyette bulundu. Şüphelinin yakalanması için jandarma ve emniyet güçleri bölgede arama çalışmasını sürdürüyor.

Şüpheli Özcan A'nın olay sonrası kaçtığı araç ormanlık alanda terk edilmiş vaziyette bulundu. Şüphelinin yakalanması için jandarma ve emniyet güçleri bölgede arama çalışmasını sürdürüyor.

Katil zanlısı Özcan A. 

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