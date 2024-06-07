İzmir’de Aile Katliamı: Eve Gelen Çocuk Korkunç Manzarayla Karşılaştı

İzmir’in Buca ilçesinde bipolar bozukluğu olduğu ileri sürülen 52 yaşındaki İbrahim Köçer, eşi 45 yaşındaki Nurtaç Köçer’i öldürdükten sonra intihar etti. İş çıkışı eve gelen ve korkunç manzarayla karşılaşan çiftin çocuğu Y.K., “Ben bu manzarayı nasıl unutacağım” diye feryat etti.