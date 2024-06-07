İzmir’de Aile Katliamı: Eve Gelen Çocuk Korkunç Manzarayla Karşılaştı
İzmir’de Aile Katliamı: Eve Gelen Çocuk Korkunç Manzarayla Karşılaştı
İzmir’in Buca ilçesinde bipolar bozukluğu olduğu ileri sürülen 52 yaşındaki İbrahim Köçer, eşi 45 yaşındaki Nurtaç Köçer’i öldürdükten sonra intihar etti. İş çıkışı eve gelen ve korkunç manzarayla karşılaşan çiftin çocuğu Y.K., “Ben bu manzarayı nasıl unutacağım” diye feryat etti.
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Olay, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi.
İddiaya göre, Diyarbakırlı olduğu öğrenilen ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinden İzmir'e taşınan İbrahim Köçer'e, bipolar bozukluk teşhisi konuldu. Özel bir nakliye firmasında çalışan ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı ileri sürülen 3 çocuk babası Köçer, N.K. ve E.K. isimli kızlarını evden gönderip, ardından henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Nurtaç Köçer'i öldürdü. İbrahim Köçer, olayın ardından intihar etti.
Babası gibi bir nakliye firmasında çalışan çiftin çocuklarından Y.K., iş çıkışı eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Evin içerisinde annesi, balkonda ise babasının iple asılı halde cansız bedenlerini gören Y.K., sinir krizi geçirdi. Y.K.’nın “Ben bu manzarayı nasıl unutacağım” diye feryatlarını duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koçer çiftinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay yerinden görüntüler 👇
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