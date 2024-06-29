İzmir’de Büyük Orman Yangını: Vatandaşlara ‘Evlerinizi Boşaltın’ Uyarısı!

İzmir’in Menderes ilçesindeki orman yangını nedeniyle, Çamönü Mahallesi tahliye ediliyor. Jandarma, bölgede anonslar yaparak vatandaşların evlerini boşaltmalarını istedi.

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangının ardından bir yangın da Çeşme’de çıktı.

Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.