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İzmir’de Büyük Orman Yangını: Vatandaşlara ‘Evlerinizi Boşaltın’ Uyarısı!

İzmir’de Büyük Orman Yangını: Vatandaşlara ‘Evlerinizi Boşaltın’ Uyarısı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.06.2024 - 17:31 Son Güncelleme: 29.06.2024 - 18:20

İzmir’in Menderes ilçesindeki orman yangını nedeniyle, Çamönü Mahallesi tahliye ediliyor. Jandarma, bölgede anonslar yaparak vatandaşların evlerini boşaltmalarını istedi.

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangının ardından bir yangın da Çeşme’de çıktı. 

Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

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İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 13.00 sıralarında sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, saat 13.00 sıralarında sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangının ardından bir yangın da Çeşme’de çıktı. Ekipler, o yangına da havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangının ardından bir yangın da Çeşme’de çıktı. Ekipler, o yangına da havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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Söyledim gitti

Çok da rüzgar var bugün. Hızlı yayılır :( Allah yardım etsin...

Erkan Karan

Valla saatlerdir Çanakkale Geyikli/Kumburun tarafı çok kötü yanıyor. Rüzgar felaket. Keşke foto atabilsem

Sezer

evka5 koyunderede orman yangını var