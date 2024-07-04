İki Öğrencisiyle Cinsel İlişkiye Girip Hamile Kalan Öğretmene 6 Buçuk Yıl Ceza! "Nefes Kesen Bir Kibriniz Var"
İki Öğrencisiyle Cinsel İlişkiye Girip Hamile Kalan Öğretmene 6 Buçuk Yıl Ceza! "Nefes Kesen Bir Kibriniz Var"
İngiltere'de 30 yaşındaki pedofil öğretmen Rebecca Joynes, iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekten 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şahsın öğrencilerden birinden hamile kaldığı öğrenildi. Mahkeme sırasında sanığa dönerek bir konuşma yapan hakim, 'Bayan Joynes, nefes kesen bir kibriniz var' ifadelerini kullandı.
Kaynak: İndependent
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İki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren ve birinden hamile kalan pedofil öğretmene 6,5 yıl hapis cezası verildi.
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Yasal nedenlerle isimleri açıklanamayan çocukların olay sırasında 15 ve 16 yaşlarında olduğu belirtildi.
30 yaşındaki matematik öğretmeni Rebecca Joynes'un Manchester kentindeki yargılaması sırasında Yargıç, ceza verirken sanığa şunları söyledi: 👇
"Kontrol sahibi olan kişi sendin. Güveni kötüye kullandınız ve öğretmen olarak edindiğiniz rolü kendi cinsel tatmininiz için kullandınız."
"Davranışlarınızda nefes kesen bir kibir var. Bayan Joynes, bunun bir suç olduğuna şüphe yok. Her iki çocuk da kurbandı, çekici bir kadının ilgilerine karşı savunmasızdılar."
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Mahkeme, Rebecca Joynes'i altı buçuk yıl hapis cezasına çarptırdığı anlarda, pedofili öğretmen hıçkırarak gözyaşlarına boğuldu.
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