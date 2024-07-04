İki Öğrencisiyle Cinsel İlişkiye Girip Hamile Kalan Öğretmene 6 Buçuk Yıl Ceza! "Nefes Kesen Bir Kibriniz Var"

İngiltere'de 30 yaşındaki pedofil öğretmen Rebecca Joynes, iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekten 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şahsın öğrencilerden birinden hamile kaldığı öğrenildi. Mahkeme sırasında sanığa dönerek bir konuşma yapan hakim, 'Bayan Joynes, nefes kesen bir kibriniz var' ifadelerini kullandı.

Kaynak: İndependent