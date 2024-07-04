Ferdi Kadıoğlu'nu 9 Kulübün Temsilcisi İzledi, Ağızları Açık Kaldı! Fiyatı da Uçtu!
Ferdi Kadıoğlu'nu 9 Kulübün Temsilcisi İzledi, Ağızları Açık Kaldı! Fiyatı da Uçtu!
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, başarılı performasını Milli Takım'a da yansıttı. Ferdi'yi Avusturya maçında Borussia Dortmund, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Arsenal, West Ham United, Fulham, Wolverhampton, Atletico Madrid ve Valencia temsilcileri izledi.
Fenerbahçe'nin Ferdi için ise 35 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.
Kaynak: Fotomaç
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Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te ortaya koyduğu oyunla Avrupa'nın önemli kulüplerinin hayallerini süsleme başladı.
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Salı günü oynanan Avusturya karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu'nu tam 9 kulübün temsilcisi tribünden canlı gözle takip etti.
Avusturya karşısında en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan, en çok sahipsiz top kazanan oyuncu olan Ferdi, 42 kilometreyle şu anda Euro 2024'ün en çok çoşan oyuncusu konumunda.
Fenerbahçe'nin ise Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtiliyor.
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