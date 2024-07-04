Ferdi Kadıoğlu'nu 9 Kulübün Temsilcisi İzledi, Ağızları Açık Kaldı! Fiyatı da Uçtu!

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, başarılı performasını Milli Takım'a da yansıttı. Ferdi'yi Avusturya maçında Borussia Dortmund, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Arsenal, West Ham United, Fulham, Wolverhampton, Atletico Madrid ve Valencia temsilcileri izledi.

Fenerbahçe'nin Ferdi için ise 35 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.

Kaynak: Fotomaç