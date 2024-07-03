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Yorulmak Nedir Bilmeyen Ferdi Kadıoğlu'nun Avusturya Maçı Sonrasındaki Açıklaması Alkış Topladı!

Yorulmak Nedir Bilmeyen Ferdi Kadıoğlu'nun Avusturya Maçı Sonrasındaki Açıklaması Alkış Topladı!

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 08:38

A Milli Takım'da müthiş bir performans ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, 2-1 kazanarak EURO 2024'te çeyrek final bileti aldığımız Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcunun sözleri, sosyal medyada dikkat çeken öne

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, Merih Demiral'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Milliler, Merih Demiral'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

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Maçın en iyilerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu, galibiyet röportajındaki sözleriyle herkesin beğenisini bir kez daha kazandı.

Maçın en iyilerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu, galibiyet röportajındaki sözleriyle herkesin beğenisini bir kez daha kazandı.

Hollanda'da doğup büyümesine rağmen milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi, çeyrek finalde Portakallar ile mücadele edecek olmamız hakkında şunu söyledi. 👇

Hollanda'da doğup büyümesine rağmen milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi, çeyrek finalde Portakallar ile mücadele edecek olmamız hakkında şunu söyledi. 👇

"Hollanda'da doğup büyüdüm. Onları yenmek istiyorum."

"Hollanda'da doğup büyüdüm. Onları yenmek istiyorum."
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Maçta 12.2 km koşarak turnuva rekorunu kırmayı başaran Ferdi'nin bu açıklaması, sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geldi. 👇

Maçta 12.2 km koşarak turnuva rekorunu kırmayı başaran Ferdi'nin bu açıklaması, sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geldi. 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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