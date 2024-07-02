Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
A Milli Takım'ın 2-1'lik Avusturya Galibiyetinden Sonra Paylaşımlarıyla Güldüren Twitter Kullanıcıları

A Milli Takım'ın 2-1'lik Avusturya Galibiyetinden Sonra Paylaşımlarıyla Güldüren Twitter Kullanıcıları

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 00:36

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bizim Çocuklar'ın rakibi Hollanda oldu. Müthiş zafer, sosyal medyada büyük sevinç yaratırken eğlenceli paylaşımlar da gözden kaçmadı.

Nefes kesen maçı kaçırdıysanız detaylara buradan ulaşabilirsiniz 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Geçelim gecenin en dikkat çeken paylaşımlarına 🚀

1. Geçelim gecenin en dikkat çeken paylaşımlarına 🚀
twitter.com

2.

2.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6.

6.
twitter.com

7.

7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11.

12.

13.

14.

15.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16.

17.

18.

19.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
8
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın