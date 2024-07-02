A Milli Takım'ın 2-1'lik Avusturya Galibiyetinden Sonra Paylaşımlarıyla Güldüren Twitter Kullanıcıları
A Milli Takım'ın 2-1'lik Avusturya Galibiyetinden Sonra Paylaşımlarıyla Güldüren Twitter Kullanıcıları
A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bizim Çocuklar'ın rakibi Hollanda oldu. Müthiş zafer, sosyal medyada büyük sevinç yaratırken eğlenceli paylaşımlar da gözden kaçmadı.
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1. Geçelim gecenin en dikkat çeken paylaşımlarına 🚀
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