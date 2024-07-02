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A Milli Takımımız Avusturya'yı 2-1 Mağlup Ederek EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi

A Milli Takımımız Avusturya'yı 2-1 Mağlup Ederek EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 23:53

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda A Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvada adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Çeyrek finaldeki rakibimiz, Romanya'yı 3-0'la geçen Hollanda oldu.

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Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım ile Avusturya, son 16 turunda kozlarını paylaştı.

Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım ile Avusturya, son 16 turunda kozlarını paylaştı.

İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ekibimiz, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ekibimiz, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Milli Takım'ın golleri, 1. ve 59. dakikada Merih Demiral'dan geldi. Avusturya'nın tek skorunu 66'da Gregoritsch kaydetti.

Milli Takım'ın golleri, 1. ve 59. dakikada Merih Demiral'dan geldi. Avusturya'nın tek skorunu 66'da Gregoritsch kaydetti.

Demiral'ın ilk golü, Avrupa Şampiyonları tarihimizdeki en erken golümüz oldu.

Demiral'ın ilk golü, Avrupa Şampiyonları tarihimizdeki en erken golümüz oldu.

İlk golümüz 👇

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İkinci golümüz 👇

Gregoritsch'in golü 👇

Adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Milliler, 6 Temmuz'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Milliler, 6 Temmuz'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
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