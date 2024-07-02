A Milli Takımımız Avusturya'yı 2-1 Mağlup Ederek EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda A Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvada adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Çeyrek finaldeki rakibimiz, Romanya'yı 3-0'la geçen Hollanda oldu.