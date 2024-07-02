A Milli Takımımız Avusturya'yı 2-1 Mağlup Ederek EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi
A Milli Takımımız Avusturya'yı 2-1 Mağlup Ederek EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi
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Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım ile Avusturya, son 16 turunda kozlarını paylaştı.
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İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ekibimiz, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Milli Takım'ın golleri, 1. ve 59. dakikada Merih Demiral'dan geldi. Avusturya'nın tek skorunu 66'da Gregoritsch kaydetti.
Demiral'ın ilk golü, Avrupa Şampiyonları tarihimizdeki en erken golümüz oldu.
İlk golümüz 👇
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İkinci golümüz 👇
Gregoritsch'in golü 👇
Adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Milliler, 6 Temmuz'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
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