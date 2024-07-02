Avusturya'yı 2-1 Mağlup Ederek EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükselen A Milli Takım'a Gelen Tepkiler!
Avusturya'yı 2-1 Mağlup Ederek EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükselen A Milli Takım'a Gelen Tepkiler!
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda'nın rakibi oldu.
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Gollerimiz, 1. ve 59. dakikada Merih Demiral'dan geldi.
Ay-yıldızlılar, 6 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de Hollanda ile yarı finale yükselme mücadelesi vereecek.
1. İşte tarihi galibiyete gelen tepkiler 👇
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