Keyiften Dört Köşe Olduk: Milli Futbolcularımızın Stadyum Çıkışındaki Galibiyet Kutlamasını Görmelisiniz!

A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya engelini aşarak tüm Türkiye'yi büyük bir sevince boğdu. 2000 ve 2008 yıllarının ardından ilk kez elde edilen büyük başarıyı, futbolcularımız doyasıya kutladı. Milliler, stadyumdan ayrılırken 'Cart Curt Yırt Onu' şarkısıyla kurtlarını döktü.