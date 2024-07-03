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Keyiften Dört Köşe Olduk: Milli Futbolcularımızın Stadyum Çıkışındaki Galibiyet Kutlamasını Görmelisiniz!

Keyiften Dört Köşe Olduk: Milli Futbolcularımızın Stadyum Çıkışındaki Galibiyet Kutlamasını Görmelisiniz!

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 09:15

A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya engelini aşarak tüm Türkiye'yi büyük bir sevince boğdu. 2000 ve 2008 yıllarının ardından ilk kez elde edilen büyük başarıyı, futbolcularımız doyasıya kutladı. Milliler, stadyumdan ayrılırken 'Cart Curt Yırt Onu' şarkısıyla kurtlarını döktü.

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Leipzig Stadı'nda oynanan maçta çeyrek finali getiren goller, 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral'dan geldi.

Leipzig Stadı'nda oynanan maçta çeyrek finali getiren goller, 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral'dan geldi.

Milliler, turnuvada son 8'e kalmayı stadyumdan ayrılırken de kutlamaya devam etti.

Milliler, turnuvada son 8'e kalmayı stadyumdan ayrılırken de kutlamaya devam etti.
cdnuploads.aa.com.tr

İşte yıldızlarımızın "Cart Curt" performansı 😂

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