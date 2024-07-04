Devlet Okullarına Dönüş: Türkiye'nin İyi Özel Okullarının Fiyatları Hayatı Biraz Sorgulatacak Cinsten!
Devlet Okullarına Dönüş: Türkiye'nin İyi Özel Okullarının Fiyatları Hayatı Biraz Sorgulatacak Cinsten!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) puanlarının açıklanmasıyla velilerin okul arayışları hızlandı. Ancak bu yıl özel okulların 1 milyon liraya yakın fiyat çıkarması velileri kara kara düşündürüyor.
Türkiye'nin bazı popüler özel okullarında fiyat tarifeleri ise şöyle 👇
Üsküdar Amerikan Lisesi: 975 Bin Lira
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi: 953 Bin Lira
Özel Alman Lisesi: 905 Bin Lira
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Türkiye'de yüksek seyreden enflasyondan en çok nasibini alan kurumların başında özel okullar geliyor. Bazı okulların fiyatı yıllık 1 milyon liraya ulaştı.
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Fiyatlar tercihlere de yansıyor. Önceki yıllarla kıyaslandığında özel okullara giden öğrenci sayısı azalırken devlet okullarına ilgi oldukça artmış durumda.
Türkiye'nin önde gelen özel okullarından Üsküdar Amerikan Lisesi’nde hazırlık sınıfı yüzde 100’den fazla artışla 975 bin liraya ulaştı.
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde 370 bin liradan 953 bin liraya, Özel Alman Lisesi’nin fiyatı da 4 kattan fazla artışla 905 bin liraya çıktı.
Çocuğunu LGS puanı istemeyen özel okullarda göndermek isteyen velilerin yıllık en az 300 bin lirayı gözden çıkarması gerekli.
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