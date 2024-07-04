Devlet Okullarına Dönüş: Türkiye'nin İyi Özel Okullarının Fiyatları Hayatı Biraz Sorgulatacak Cinsten!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) puanlarının açıklanmasıyla velilerin okul arayışları hızlandı. Ancak bu yıl özel okulların 1 milyon liraya yakın fiyat çıkarması velileri kara kara düşündürüyor.

Türkiye'nin bazı popüler özel okullarında fiyat tarifeleri ise şöyle 👇