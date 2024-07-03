Gençler Haber Sitelerini Okumuyor! TikTok Ana Kaynak, Uzun ve Yorumsuz Haberler İlgilerini Çekmiyor!
Gençler Haber Sitelerini Okumuyor! TikTok Ana Kaynak, Uzun ve Yorumsuz Haberler İlgilerini Çekmiyor!
Google tarafından yürüttülen bir araştırma, gençlerin haber okuma alışkanlıkları üzerine ezberleri değiştirecek gibi.
Araştırmaya göre, Z Kuşağı haber takibinde TikTok'u geleneksel mecralara göre daha fazla tercih ediyor.
Gençler ayrıca uzun haberleri pek tercih etmiyor, başlık ve spot okuduktan sonra genel olarak yorumlara geçiyor.
Z Kuşağı'nın bir diğer öncelikli tercihi ise olayların bir influencer’ın yorumuyla kendisine verilmesi.
Kaynak: Diken
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Çevrimiçi siyaset ve kutuplaşmaya odaklanan Google’ın yan kuruluşu Jigsaw, gençlerin haber okuma alışkanlıklarına kafa yorup oldukça dikkat çeken bir araştırma yaptı.
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Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, gençler haber almak için büyük gazete ve basın kuruluşlarının internet siteleri yerine TikTok'u takip ediyor.
Diken'in aktardığı araştırmaya göre, Z Kuşağı sahte haberleri nasıl ayırt edeceğini bilmesine rağmen teyit mekanizmasını çok umursamıyor.
Gençler, haberlerden ne çıkarmak gerektiğini düşünmek yerine influencer’ların ilgili konuda kendilerine ne söylediğine daha çok önem veriyor. Yani influencer’ların kendileri için olayı yorumlamasını ve analiz etmesini bekliyor.
Araştırmaya göre ayrıca gençler uzun metinleri okumaktan çabuk sıkılıyor. Metinde genel olarak başlık ve spotları okuduktan sonra yorumlara ilgi gösteriyor. Ancak metin gereğinden fazla uzun olursa yorumları da okumadan haberi kapatıyor.
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