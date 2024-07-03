Gençler Haber Sitelerini Okumuyor! TikTok Ana Kaynak, Uzun ve Yorumsuz Haberler İlgilerini Çekmiyor!

Google tarafından yürüttülen bir araştırma, gençlerin haber okuma alışkanlıkları üzerine ezberleri değiştirecek gibi.

Araştırmaya göre, Z Kuşağı haber takibinde TikTok'u geleneksel mecralara göre daha fazla tercih ediyor.

Gençler ayrıca uzun haberleri pek tercih etmiyor, başlık ve spot okuduktan sonra genel olarak yorumlara geçiyor.

Z Kuşağı'nın bir diğer öncelikli tercihi ise olayların bir influencer’ın yorumuyla kendisine verilmesi.

Kaynak: Diken