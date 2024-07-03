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Gelir İdaresi Başkanlığı Açıkladı: Akaryakıt, Sigara ve Alkole Zam Geldi!

Gelir İdaresi Başkanlığı Açıkladı: Akaryakıt, Sigara ve Alkole Zam Geldi!

Zam
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 15:01

Sigara, içki ve akaryakıtta bugün açıklanan enflasyon rakamları sonrası ÖTV artışı yapıldı. 

Güncelleme sonrasında sigaralarda 1 pakette 6,49 lira, biralarda 1,51 lira, şaraplarda 7,45 lira, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 lira artış oldu. 

Benzinde 1,84 lira, motorinde 1,72 lira, LPG'de ise 1,41 lira ÖTV artışı var. 

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün 6 aylık dönemde, yurt içi üretici fiyat artışını yüzde 19,49 olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün 6 aylık dönemde, yurt içi üretici fiyat artışını yüzde 19,49 olarak açıkladı.

Oranın açıklanmasından kısa bir süre sonra, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) akaryakıt, sigara ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarını jet hızıyla güncelledi.

Oranın açıklanmasından kısa bir süre sonra, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) akaryakıt, sigara ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarını jet hızıyla güncelledi.

Güncelleme sonrasında sigaralarda 1 pakette 6,49 liralık artış var. Bu rakamlara yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de eklendiğinde, bir paket sigarada bugünkü zam miktarı 7,79 TL oldu.

Güncelleme sonrasında sigaralarda 1 pakette 6,49 liralık artış var. Bu rakamlara yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de eklendiğinde, bir paket sigarada bugünkü zam miktarı 7,79 TL oldu.

ÖTV artışı sonrası biralarda 1,51 lira, şaraplarda 7,45 lira, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 lira vergi artışı oldu.

ÖTV artışı sonrası biralarda 1,51 lira, şaraplarda 7,45 lira, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 lira vergi artışı oldu.

Yılbaşında yaklaşık 699 TL olan ve nisanda üretici zammıyla 775 TL'ye yükselen 70'lik rakının fiyatı, bugün 853 TL'ye çıktı.

Rakıdaki zam 78 lirayı buldu.

ÖTV artışı benzinde 1,84 lira, motorinde 1,72 lira, LPG'de ise 1,41 lira olarak gerçekleşti.

ÖTV artışı benzinde 1,84 lira, motorinde 1,72 lira, LPG'de ise 1,41 lira olarak gerçekleşti.

ÖTV zammı ile birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,70 TL'ye, Ankara'da 45,70 TL'ye, İzmir'de 46,06 TL'ye çıktı. 

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,60 TL'ye, Ankara'da 45,63 TL'ye, İzmir'de TL'ye 46,00 TL'ye yükseldi.

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