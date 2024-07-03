TÜİK, Haziran Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 71,60!
TÜİK, Haziran Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 71,60!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonu 1,64 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 71,60 olarak geldi.
Verilere göre aylık enflasyon geçen yılın mayıs ayından bu yana en düşük seviyede. Yıllık enflasyon ise sekiz ay sonra ilk kez düşüşte.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileri, 6 aylık enflasyon farkını ortaya çıkardı. Bu da memur ve emeklilerin zam oranını kesinleştirdi.
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1 Temmuz itibarıyla kiralarda uygulanan yüzde 25 zam sınırı da kalkmıştı. Enflasyonla birlikte ayrıca 2 yıl sonra bir kira zam oranı ortaya çıkmış oldu.
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