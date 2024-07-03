TÜİK, Haziran Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 71,60!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonu 1,64 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 71,60 olarak geldi.

Verilere göre aylık enflasyon geçen yılın mayıs ayından bu yana en düşük seviyede. Yıllık enflasyon ise sekiz ay sonra ilk kez düşüşte.