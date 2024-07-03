TÜİK Verileri Öncesi ENAG, Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Yüzde 113!

Bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG, enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,27 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 113,08 şeklinde gerçekleşti.

TÜİK'in enflasyon verileri saat 10.00'da gelecek.