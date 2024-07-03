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TÜİK Verileri Öncesi ENAG, Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Yüzde 113!

TÜİK Verileri Öncesi ENAG, Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Yüzde 113!

Enflasyon
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 09:25

Bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG, enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,27 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 113,08 şeklinde gerçekleşti.

TÜİK'in enflasyon verileri saat 10.00'da gelecek. 

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasına dakikalar kala ENAG Haziran ayı enflasyon verilerini paylaştı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasına dakikalar kala ENAG Haziran ayı enflasyon verilerini paylaştı.

ENAG'a göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,27 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 113,08 şeklinde gerçekleşti.

ENAG'a göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,27 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 113,08 şeklinde gerçekleşti.

ENAG'ın verilerine göre ana harcama gruplarında görünüm 👇

TÜİK ve ENAG enflasyonu neden birbirinden farklı?

TÜİK ve ENAG enflasyonu neden birbirinden farklı?

ENAG ile TÜİK arasındaki fark fiyat toplamadaki farklı yöntem nedeniyle ortaya çıkıyor. 

ENAG, verileri günlük olarak ve web siteleri üzerinden topladığını belirtiyor yani veri kazıma yöntemini kullanıyor. 

TÜİK ise belirlenen işletmelerden ayın belli dönemlerinde fiyat alarak rakamları çıkarıyor.

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