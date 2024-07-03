TÜİK Verileri Öncesi ENAG, Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Yüzde 113!
TÜİK Verileri Öncesi ENAG, Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Yüzde 113!
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasına dakikalar kala ENAG Haziran ayı enflasyon verilerini paylaştı.
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ENAG'a göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,27 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 113,08 şeklinde gerçekleşti.
ENAG'ın verilerine göre ana harcama gruplarında görünüm 👇
TÜİK ve ENAG enflasyonu neden birbirinden farklı?
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