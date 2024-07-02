Kayseri Olayları Sonrası Gündem Yine Suriyeli Sığınmacılar! Siyasiler, Suriyelilerin Dönüşü İçin Ne Diyor?

Dervişoğlu, Kayseri'deki olaylar sonrası yaptığı bir paylaşımda şunları yazmıştı:

'Bugün Kayseri'de yaşanan tabloyu yaşamamak için iktidarı defalarca uyardık.

Sığınmacı meselesi Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceği için varoluşsal bir millî güvenlik tehdididir dedik.

Ve artık sessiz ve saklı bir işgali aşan bu mesele topyekûn bir yıkıma dönüşmek üzeredir.

Bu uyarılarımızı kulak ardı eden ve milyonlarca sığınmacıyı taammüden sınırlarımızdan geçirenlere sesleniyorum!

Türkiye'yi göz göre göre bir uçuruma sürüklediniz, şimdi o uçurumdan düşmesini sıcak koltuklarınızdan aymazca izlemeyin!

#Kayseri'de yaşanan insanlık dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine ciddiyetle gereğini yapın!'