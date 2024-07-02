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Kayseri Olayları Sonrası Gündem Yine Suriyeli Sığınmacılar! Siyasiler, Suriyelilerin Dönüşü İçin Ne Diyor?

Kayseri Olayları Sonrası Gündem Yine Suriyeli Sığınmacılar! Siyasiler, Suriyelilerin Dönüşü İçin Ne Diyor?

suriyeliler
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 19:40

Kayseri'de başlayan olaylar sonrası Türkiye'de yine Suriyeli sığınmacıların varlığı tartışılıyor. 

Resmi rakamlar Türkiye'de 3 milyonun biraz üzerinde Suriyeli sığınmacı yaşadığını gösterse de muhalefet bu sayıların gerçeği yansıtmadığını düşünüyor.

İktidar ortağı MHP dahil birçok siyasi parti Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi gerektiği görüşünde. 

Peki son olaylar sonrası Suriyeli sığınmacılarla ilgili hangi siyasi lider ne açıklama yaptı? Buyrun beraber bakıyoruz 👇

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AK Parti'nin "açık kapı" politikası ile birlikte Suriye'deki iç savaş nedeniyle evlerini terk eden milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye sığındı.

AK Parti'nin "açık kapı" politikası ile birlikte Suriye'deki iç savaş nedeniyle evlerini terk eden milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye sığındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan son resmi verilere göre, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 57 bin 762 kişi.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan son resmi verilere göre, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 57 bin 762 kişi.

Ancak birçok siyasi parti, akademisyen ve halkın bir kısmı bu sayıların gerçeği yansıtmadığı, asıl rakamın yüksek doğum oranıyla birlikte bundan çok daha yüksek olduğu görüşünde.

Ancak birçok siyasi parti, akademisyen ve halkın bir kısmı bu sayıların gerçeği yansıtmadığı, asıl rakamın yüksek doğum oranıyla birlikte bundan çok daha yüksek olduğu görüşünde.

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası yurt genelinde başlayan olaylarla birlikte ise yine Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi konusu gündemde. Peki hangi siyasi parti Suriyeliler için ne söylüyor?

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası yurt genelinde başlayan olaylarla birlikte ise yine Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi konusu gündemde. Peki hangi siyasi parti Suriyeliler için ne söylüyor?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilerin arzu etmeleri halinde vatanlarına dönebileceklerini, ancak onları zorla göndermeyeceklerini söylüyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilerin arzu etmeleri halinde vatanlarına dönebileceklerini, ancak onları zorla göndermeyeceklerini söylüyor.

Erdoğan, Kayseri'de başlayıp daha sonra yayılan olaylara ilişkin ise şunları söylemişti: 

'Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. 

Dün Kayseri’de küçük grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri muhalefetin zehirli söylemleridir. 

Kim olursa olsun insanların evlerini yakmak, vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez.'

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CHP lideri Özgür Özel ise "Irkçılık, ayrımcılık yapmadan ve kimseye düşmanlık beslemeden tüm göçmenleri, sığınmacıları Suriyelilerden başlayarak kendi ülkelerine geri göndermeye kararlıyız" diyor. Özel ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşülmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

CHP lideri Özgür Özel ise "Irkçılık, ayrımcılık yapmadan ve kimseye düşmanlık beslemeden tüm göçmenleri, sığınmacıları Suriyelilerden başlayarak kendi ülkelerine geri göndermeye kararlıyız" diyor. Özel ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşülmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Özgür Özel, Suriyeli sığınmacılarla ilgili son açıklamalarında şunları söylemişti: 

'Biz Türkiye’de sığınmacıların kalmasını istiyor değiliz. Esad’la görüşmeye gitmek ve Esad’la görüşmek dahil bütün alternatifleri değerlendiriyoruz. Birkaç ay içinde çok aktif bir tutum alacağız.

Gün Özel’le, Erdoğan’ın kavga günü değil; Esad’la, Erdoğan’ın diyalog günüdür. Masa kurulacak sorun konuşulacak çözüm üretilecek.'

MHP lideri Devlet Bahçeli de Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesinden yana. Bahçeli açıklamalarında Suriyeli sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerinin kademe kademe sağlanması gerektiğini belirtiyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli de Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesinden yana. Bahçeli açıklamalarında Suriyeli sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerinin kademe kademe sağlanması gerektiğini belirtiyor.

Bahçeli geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti: 

'Demografik istiklalimizi, demografik istikbalimizi zedeleyecek tehlikeli akımlara karşıyız, nüfus dengemizi, milli yapımızı, bu coğrafyadaki varlığımızı melezleştirecek insan akınlarının sonuna kadar karşısındayız. 

Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri kademe kademe sağlanmalı, düzensiz göçün beli kırılmalı, Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalıdır. 

MHP'nin bu mühim konuya bakışı milletimizin bakışıyla bir ve aynıdır.'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sığınmacı meselesini 'milli güvenlik tehditi' olarak gördüğünü daha önce dile getirdi. Dervişoğlu, ortak bir siyasi çözüm bulunarak Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi gerektiğini ifade ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sığınmacı meselesini 'milli güvenlik tehditi' olarak gördüğünü daha önce dile getirdi. Dervişoğlu, ortak bir siyasi çözüm bulunarak Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Dervişoğlu, Kayseri'deki olaylar sonrası yaptığı bir paylaşımda şunları yazmıştı: 

'Bugün Kayseri'de yaşanan tabloyu yaşamamak için iktidarı defalarca uyardık.

Sığınmacı meselesi Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceği için varoluşsal bir millî güvenlik tehdididir dedik.

Ve artık sessiz ve saklı bir işgali aşan bu mesele topyekûn bir yıkıma dönüşmek üzeredir.

Bu uyarılarımızı kulak ardı eden ve milyonlarca sığınmacıyı taammüden sınırlarımızdan geçirenlere sesleniyorum!

Türkiye'yi göz göre göre bir uçuruma sürüklediniz, şimdi o uçurumdan düşmesini sıcak koltuklarınızdan aymazca izlemeyin!

#Kayseri'de yaşanan insanlık dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine ciddiyetle gereğini yapın!'

Dem Parti'den gelen açıklamarda ise yoğun olarak 'Suriyeli sığınmacılara yönelik düşmanca politikalara son verilmesi' çağrısı yapılıyor.

Dem Parti'den gelen açıklamarda ise yoğun olarak 'Suriyeli sığınmacılara yönelik düşmanca politikalara son verilmesi' çağrısı yapılıyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ayrıca, “Şam ile anlaşmanın sahici yolu, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözmektir' ifadelerini kullanıyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise konuyla ilgili, "Suriye’de şartların normalleşmesi, savaşın bitmesiyle Suriyeli kardeşlerimizin evlerine geri dönmesi kendileri içinde, Türkiye içinde daha hayırlı olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise konuyla ilgili, "Suriye’de şartların normalleşmesi, savaşın bitmesiyle Suriyeli kardeşlerimizin evlerine geri dönmesi kendileri içinde, Türkiye içinde daha hayırlı olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin temel politikasını da sığınmacı ve mülteci karşıtlığı üzerine inşa etti. Özdağ, Suriyelilerin derhal ülkesine gönderilmesi gerektiğini söylüyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin temel politikasını da sığınmacı ve mülteci karşıtlığı üzerine inşa etti. Özdağ, Suriyelilerin derhal ülkesine gönderilmesi gerektiğini söylüyor.

Özdağ, Kayseri'de başlayıp yayılan olaylar sonrası ise şu ifadeleri kullandı:

'Yıllardan buyana Türkiye’ye göçler ile büyük bir tuzak kurulduğunu anlattık.

Bazı yurttaşlarımız açıklamalarımı sert buldu. Bazıları ise endişelerimi vehim olarak nitelendirdi.

Gelinen noktada uyarılarımızın haklı olduğunu hemen herkes gördü.' 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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