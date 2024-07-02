Kayseri Olayları Sonrası Gündem Yine Suriyeli Sığınmacılar! Siyasiler, Suriyelilerin Dönüşü İçin Ne Diyor?
Kayseri Olayları Sonrası Gündem Yine Suriyeli Sığınmacılar! Siyasiler, Suriyelilerin Dönüşü İçin Ne Diyor?
Kayseri'de başlayan olaylar sonrası Türkiye'de yine Suriyeli sığınmacıların varlığı tartışılıyor.
Resmi rakamlar Türkiye'de 3 milyonun biraz üzerinde Suriyeli sığınmacı yaşadığını gösterse de muhalefet bu sayıların gerçeği yansıtmadığını düşünüyor.
İktidar ortağı MHP dahil birçok siyasi parti Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi gerektiği görüşünde.
Peki son olaylar sonrası Suriyeli sığınmacılarla ilgili hangi siyasi lider ne açıklama yaptı? Buyrun beraber bakıyoruz 👇
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AK Parti'nin "açık kapı" politikası ile birlikte Suriye'deki iç savaş nedeniyle evlerini terk eden milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye sığındı.
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İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan son resmi verilere göre, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 57 bin 762 kişi.
Ancak birçok siyasi parti, akademisyen ve halkın bir kısmı bu sayıların gerçeği yansıtmadığı, asıl rakamın yüksek doğum oranıyla birlikte bundan çok daha yüksek olduğu görüşünde.
Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası yurt genelinde başlayan olaylarla birlikte ise yine Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi konusu gündemde. Peki hangi siyasi parti Suriyeliler için ne söylüyor?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilerin arzu etmeleri halinde vatanlarına dönebileceklerini, ancak onları zorla göndermeyeceklerini söylüyor.
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CHP lideri Özgür Özel ise "Irkçılık, ayrımcılık yapmadan ve kimseye düşmanlık beslemeden tüm göçmenleri, sığınmacıları Suriyelilerden başlayarak kendi ülkelerine geri göndermeye kararlıyız" diyor. Özel ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşülmesi gerektiğine vurgu yapıyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli de Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesinden yana. Bahçeli açıklamalarında Suriyeli sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerinin kademe kademe sağlanması gerektiğini belirtiyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sığınmacı meselesini 'milli güvenlik tehditi' olarak gördüğünü daha önce dile getirdi. Dervişoğlu, ortak bir siyasi çözüm bulunarak Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi gerektiğini ifade ediyor.
Dem Parti'den gelen açıklamarda ise yoğun olarak 'Suriyeli sığınmacılara yönelik düşmanca politikalara son verilmesi' çağrısı yapılıyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise konuyla ilgili, "Suriye’de şartların normalleşmesi, savaşın bitmesiyle Suriyeli kardeşlerimizin evlerine geri dönmesi kendileri içinde, Türkiye içinde daha hayırlı olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin temel politikasını da sığınmacı ve mülteci karşıtlığı üzerine inşa etti. Özdağ, Suriyelilerin derhal ülkesine gönderilmesi gerektiğini söylüyor.
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