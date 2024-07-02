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İstanbul'da Restoranda Arap İş Adamlarına Bıçak Çeken Saldırgan Tutuklandı!

İstanbul'da Restoranda Arap İş Adamlarına Bıçak Çeken Saldırgan Tutuklandı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 16:01

Kayseri'de başlayan olaylar sonrası İstanbul'da dün gece lüks bir restoranda yemek yiyen Arap iş adamlarına bıçak çeken saldırgan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. 

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Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası Türkiye genelinde bazı provokatif eylemler yapılıyor.

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası Türkiye genelinde bazı provokatif eylemler yapılıyor.

İstanbul'da dün gece Maslak 1453'te bir restoranda Arap iş insanlarının yemek yediği sırada olay yerine gelen bıçaklı bir kişinin videosu da sosyal medyada gündem olmuştu.

İstanbul'da dün gece Maslak 1453'te bir restoranda Arap iş insanlarının yemek yediği sırada olay yerine gelen bıçaklı bir kişinin videosu da sosyal medyada gündem olmuştu.

Küfürler savurup, "Arap-marap anlamam, Türkiye lan burası" gibi ifadeler kullanan adam Arap iş adamlarını tehdit etmişti.

Küfürler savurup, "Arap-marap anlamam, Türkiye lan burası" gibi ifadeler kullanan adam Arap iş adamlarını tehdit etmişti.

Saldırgana tepki vermeyen Arap iş insanları o anları kameraya almıştı 👇

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün hesabından yapılan paylaşımda, şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Saldırgan daha sonra tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün hesabından yapılan paylaşımda, şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Saldırgan daha sonra tutuklandı.
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