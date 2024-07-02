İstanbul'da Restoranda Arap İş Adamlarına Bıçak Çeken Saldırgan Tutuklandı!
İstanbul'da Restoranda Arap İş Adamlarına Bıçak Çeken Saldırgan Tutuklandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası Türkiye genelinde bazı provokatif eylemler yapılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da dün gece Maslak 1453'te bir restoranda Arap iş insanlarının yemek yediği sırada olay yerine gelen bıçaklı bir kişinin videosu da sosyal medyada gündem olmuştu.
Küfürler savurup, "Arap-marap anlamam, Türkiye lan burası" gibi ifadeler kullanan adam Arap iş adamlarını tehdit etmişti.
Saldırgana tepki vermeyen Arap iş insanları o anları kameraya almıştı 👇
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün hesabından yapılan paylaşımda, şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Saldırgan daha sonra tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Söz konusu paylaşım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın