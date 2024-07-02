Tansiyon Yükseliyor! İstanbul'da Lüks Restoranda Arap İş İnsanlarına Bıçaklı Saldırı Girişimi
Tansiyon Yükseliyor! İstanbul'da Lüks Restoranda Arap İş İnsanlarına Bıçaklı Saldırı Girişimi
Kayseri ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylar sonrası İstanbul'da dün lüks bir restoranda, Arap iş insanlarına yönelik bıçaklı bir saldırı girişimi yaşandı.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası kentte tansiyon yükselmişti.
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Bu olayın hemen ardından ise Suriye'nin kuzeyinde Türk bayraklarına ve Türk TIR'larına yönelik saldırıların yapıldığı videolar internette dolaşmaya başladı.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, dün gece Maslak 1453'te bir restoranda Arap iş insanlarının yemek yediği sırada olay yerine birden elinde bıçakla bir kişi geldi.
Küfürler savurup, "Arap-marap anlamam, Türkiye lan burası" gibi ifadeler kullanan adam daha sonra olay yerine gelen polisler tarafından uzaklaştırıldı.
Saldırgana tepki vermeyen Arap iş insanları o anları kameraya aldı 👇
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