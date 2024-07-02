Suriye’de Türk Bayrağına Saldırı: MİT de Devreye Girdi, Yakalandılar!

Güvenlik kaynakları, Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrakları ve Türk TIR'larına yapılan saldırı sonrası provokatörlerin yakalandığını duyurdu. Açıklamada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da eşgüdüm halinde güvenlik güçleriyle birlikte hareket ettiği belirtildi.