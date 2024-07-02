Suriye’de Türk Bayrağına Saldırı: MİT de Devreye Girdi, Yakalandılar!
Suriye’de Türk Bayrağına Saldırı: MİT de Devreye Girdi, Yakalandılar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz etmesi sonrası yaşanan olayların ardından sosyal medyada 'Suriye'de Türk TIR'larına ve Türkiye bayrağına saldırılar' gerçekleştirildiğine dair çok sayıda video dolaşıma girmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İktidarın 'provakatif eylemler' olarak yorumladığı videolar sonrası, Suriye’nin kuzeyinde devam eden olayların Ankara tarafından yakından takip edildiği belirtilmişti.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, güvenlik kaynaklarından da Suriye’nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin açıklama geldi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İçişleri Bakanlığı ve Emniyet güçlerinin hem Türkiye içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde eşgüdüm halinde müdahalede bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, “Provokatif eylemlerde bulunan kişiler yakalandı, gerekli işlemler yapıldı.” denildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın