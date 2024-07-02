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Suriye’de Türk Bayrağına Saldırı: MİT de Devreye Girdi, Yakalandılar!

Suriye’de Türk Bayrağına Saldırı: MİT de Devreye Girdi, Yakalandılar!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 12:31

Güvenlik kaynakları, Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrakları ve Türk TIR'larına yapılan saldırı sonrası provokatörlerin yakalandığını duyurdu. Açıklamada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da eşgüdüm halinde güvenlik güçleriyle birlikte hareket ettiği belirtildi. 

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Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz etmesi sonrası yaşanan olayların ardından sosyal medyada 'Suriye'de Türk TIR'larına ve Türkiye bayrağına saldırılar' gerçekleştirildiğine dair çok sayıda video dolaşıma girmişti.

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz etmesi sonrası yaşanan olayların ardından sosyal medyada 'Suriye'de Türk TIR'larına ve Türkiye bayrağına saldırılar' gerçekleştirildiğine dair çok sayıda video dolaşıma girmişti.

İktidarın 'provakatif eylemler' olarak yorumladığı videolar sonrası, Suriye’nin kuzeyinde devam eden olayların Ankara tarafından yakından takip edildiği belirtilmişti.

İktidarın 'provakatif eylemler' olarak yorumladığı videolar sonrası, Suriye’nin kuzeyinde devam eden olayların Ankara tarafından yakından takip edildiği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, güvenlik kaynaklarından da Suriye’nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin açıklama geldi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, güvenlik kaynaklarından da Suriye’nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin açıklama geldi.

Kaynak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İçişleri Bakanlığı ve Emniyet güçlerinin hem Türkiye içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde eşgüdüm halinde müdahalede bulunduğu belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İçişleri Bakanlığı ve Emniyet güçlerinin hem Türkiye içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde eşgüdüm halinde müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, “Provokatif eylemlerde bulunan kişiler yakalandı, gerekli işlemler yapıldı.” denildi.

Açıklamada, “Provokatif eylemlerde bulunan kişiler yakalandı, gerekli işlemler yapıldı.” denildi.

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