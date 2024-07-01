İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kayseri'deki Olaylara İlişkin Açıklama: "Yabancı Düşmanlığına Müsade Etmeyiz"
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kayseri'deki Olaylara İlişkin Açıklama: "Yabancı Düşmanlığına Müsade Etmeyiz"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki cinsel saldırı olayından sonra yaşananlara ilişkin 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya ayrıca yabancı düşmanlığına müsaade etmeyeceklerini söyledi.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir kişinin, 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası dün gece ortalığı karıştırmıştı.
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in bizzat olay yerine gelerek müdahale ettiği olaylarda, Suriye uyruklu kişilerin iş yerleri ve araçlarına saldırılar olmuştu.
Kayseri'yi karıştıran olaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya, "Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır... İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz." ifadelerini kullandı.
Ali Yerlikaya'nın paylaşımının tamamı 👇
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Her şey oldunuz bi Türk olamadınız
Türke, Kürde yada müslüman veya hristiyana ihtiyaç yok be gerzek arkadaş anla artık, GERÇEK AYDIN VE VİCDANLI İNSANLARA İHTİYAÇ VAR, şunu anladığın gün sen d... Devamını Gör
Türk Düşmanlarına da aynı şeyi yapmanızı temenni ediyoruz sayın bakanım 😒
siz türk düşmanlığı yapıyorsunuz