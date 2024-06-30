5 Yaşındaki Çocuğa Taciz İddiası Kayseri'yi Karıştırdı: Valilik Çıkan Olaylar Sonrası Açıklama Yaptı
Kayseri'de yabancı uyruklu bir şahsın, bir çocuğu taciz ettiği yönündeki iddialar sokakları karıştırdı. Sokağa çıkan bazı kişiler yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarını yakarak, araçlarını devirdi.
Olaylar sonrası vatandaşlara itidal çağrısında bulunan Kayseri Valiliği, 'Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır.' ifadelerini kullandı.
Kayseri'nin Danişmentgazi Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir kişinin yine yabancı uyruklu bir çocuğa tacizde bulunurken yakalandığı yönündeki iddialar sokakları karıştırdı.
Olayın ardından toplanan kalabalık, yabancı uyruklu şahıslara ait dükkanlardan bazılarını ateşe vererek, araçlarını devirdi.
Öfkeli grubun sokakta ilerlediği anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde bir berber dükkanının yakıldığı belirtildi. 📹
Öfkeli grubu dağıtmak ve çıkan yangınları söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis çevik kuvvet ekibi gönderildi.
Polis toplanan kalabalığa tazyikli suyla müdahale etti.
Kayseri Valiliği vatandaşlara itidal çağrısında bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada '30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır.
Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur.' ifadeleri kullanıldı.
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