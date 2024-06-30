5 Yaşındaki Çocuğa Taciz İddiası Kayseri'yi Karıştırdı: Valilik Çıkan Olaylar Sonrası Açıklama Yaptı

Kayseri'de yabancı uyruklu bir şahsın, bir çocuğu taciz ettiği yönündeki iddialar sokakları karıştırdı. Sokağa çıkan bazı kişiler yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarını yakarak, araçlarını devirdi.

Olaylar sonrası vatandaşlara itidal çağrısında bulunan Kayseri Valiliği, 'Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır.' ifadelerini kullandı.