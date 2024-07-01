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Olaylar Büyümüştü: Bakanlık'tan Kayseri'de 7 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuğa Taciz İddiasına İlişkin Açıklama!

Olaylar Büyümüştü: Bakanlık'tan Kayseri'de 7 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuğa Taciz İddiasına İlişkin Açıklama!

Kayseri suriyeliler
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.07.2024 - 10:01

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun tacize uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 'Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır' ifadeleri yer aldı. 

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir kişinin, 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası dün gece ortalığı karıştırdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir kişinin, 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası dün gece ortalığı karıştırdı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşları sakinleştirmek için olayların yaşandığı bölgeye geldi. Çıkan olaylarda yaralanan 10 polis, hastanelerde tedavi altına alındı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşları sakinleştirmek için olayların yaşandığı bölgeye geldi. Çıkan olaylarda yaralanan 10 polis, hastanelerde tedavi altına alındı.

Suriyelilere ait bazı iş yerleri ve araçlara yapılan saldırılar sonrası, şehir genelinde güvenlik önlemlerini artırıldı.

Suriyelilere ait bazı iş yerleri ve araçlara yapılan saldırılar sonrası, şehir genelinde güvenlik önlemlerini artırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olaylara ilişkin, "Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır" açıklaması yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olaylara ilişkin, "Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

'Bazı basın yayın organlarında 'Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız.'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın paylaşımı 👇

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