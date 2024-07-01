Olaylar Büyümüştü: Bakanlık'tan Kayseri'de 7 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuğa Taciz İddiasına İlişkin Açıklama!
Olaylar Büyümüştü: Bakanlık'tan Kayseri'de 7 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuğa Taciz İddiasına İlişkin Açıklama!
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir kişinin, 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası dün gece ortalığı karıştırdı.
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşları sakinleştirmek için olayların yaşandığı bölgeye geldi. Çıkan olaylarda yaralanan 10 polis, hastanelerde tedavi altına alındı.
Suriyelilere ait bazı iş yerleri ve araçlara yapılan saldırılar sonrası, şehir genelinde güvenlik önlemlerini artırıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olaylara ilişkin, "Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır" açıklaması yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın paylaşımı 👇
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