Diyarbakır'da 3 Çocuğun Olduğu Evi Ateşe Vermeye Kalktılar!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde de Suriye uyruklu 3'ü çocuk 5 kişinin olduğu bir evin yakılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Polis, Suriye uyruklu oldukları ve evdekilerle akraba oldukları belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.