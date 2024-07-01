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Diyarbakır'da 3 Çocuğun Olduğu Evi Ateşe Vermeye Kalktılar!

Diyarbakır'da 3 Çocuğun Olduğu Evi Ateşe Vermeye Kalktılar!

Diyarbakır
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.07.2024 - 09:23

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde de Suriye uyruklu 3'ü çocuk 5 kişinin olduğu bir evin yakılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.  

Polis, Suriye uyruklu oldukları ve evdekilerle akraba oldukları belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Korkutan olay, dün gece 22.00 sıralarında Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaşandı.

Korkutan olay, dün gece 22.00 sıralarında Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaşandı.

Suriye uyruklu 3’ü çocuk 2’si kadın toplam 5 kişinin bulunduğu evin camı, 2 şüpheli tarafından kırılarak içeri yanıcı madde atıldı.

Suriye uyruklu 3’ü çocuk 2’si kadın toplam 5 kişinin bulunduğu evin camı, 2 şüpheli tarafından kırılarak içeri yanıcı madde atıldı.

Evde bir anda yangın başlarken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Evde bulunan kadınlar çocuklar ise evden çıkmayı başarabildi.

Evde bir anda yangın başlarken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Evde bulunan kadınlar çocuklar ise evden çıkmayı başarabildi.

İhbar izürine adrese sağlık, itfaiye, mahalle bekçileri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İhbar izürine adrese sağlık, itfaiye, mahalle bekçileri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde ciddi maddi hasar oluşurken, polis, Suriye uyruklu oldukları ve evdekilerle akraba oldukları belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Evde ciddi maddi hasar oluşurken, polis, Suriye uyruklu oldukları ve evdekilerle akraba oldukları belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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