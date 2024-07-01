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Sinan Ateş Cinayeti Davası Başladı: Siyasi Liderler Takip Ediyor, Kim İçin Ne Ceza İsteniyor?

Sinan Ateş Cinayeti Davası Başladı: Siyasi Liderler Takip Ediyor, Kim İçin Ne Ceza İsteniyor?

sinan ateş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.07.2024 - 08:37 Son Güncelleme: 01.07.2024 - 09:45

Türkiye’nin bir buçuk yılı aşkın süredir tartıştığı eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında yargılama başlıyor.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılacak ilk duruşmada 22 sanık hakim karşısında olacak.

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MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2023'te Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2023'te Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Türkiye’nin bir buçuk yılı aşkın süredir tartıştığı eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında yargılama başlıyor.

Türkiye’nin bir buçuk yılı aşkın süredir tartıştığı eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında yargılama başlıyor.

İlk duruşmayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da takip etmesi bekleniyor.

İlk duruşmayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da takip etmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce davayla ilgili şunları söylemişti: “Dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde, tüm delilleriyle zaten kamuoyuyla paylaşılmış durumda. Soruşturması devam eden kişiler bakımından da süreç devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren de deliller mahkemede tartışılacak, bağımsız ve tarafsız yargımız bu konuda adaleti tecelli ettirecektir.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce davayla ilgili şunları söylemişti: “Dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde, tüm delilleriyle zaten kamuoyuyla paylaşılmış durumda. Soruşturması devam eden kişiler bakımından da süreç devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren de deliller mahkemede tartışılacak, bağımsız ve tarafsız yargımız bu konuda adaleti tecelli ettirecektir.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davaya partisinden avukatların katılacağını söylemişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davaya partisinden avukatların katılacağını söylemişti.

Bahçeli konuşmasında şunları söylemişti: 

'1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlayacak mahut cinayet davasıyla partimizi ve Ülkü Ocaklarını ilişkilendirmek için tek ayak üzerinde kırk yalan söylerler. Söz konusu davaya sadece avukatlarımız katılacak, bunun dışında hiç kimse orada bulunmayacaktır. Herkes eteğindeki taşı döksün de şahit olalım. Kim ne biliyorsa, hangi belge, bilgi ve bulguya sahipse, mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim.'

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Sinan Ateş Davası'nda kimler yargılanıyor ve ne kadar hapisleri isteniyor?

Sinan Ateş Davası'nda kimler yargılanıyor ve ne kadar hapisleri isteniyor?

İddianamede, tetikçi Eray Özyağcı ile onu olay yerine getiren ve kaçıran Vedat Balkaya ile Suat Kurt hakkında toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan silahlı eylemi organize ettiği iddia edilen Doğukan Çep ve şüpheli eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın ise suça azmettiren ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Dosyanın sanıklarından Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Askın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çaglar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal’ın iştirak halinde işlenen suça yardım eden fail olarak maktule yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme suçundan hapis cezası isteniyor.

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