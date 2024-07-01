Sinan Ateş Cinayeti Davası Başladı: Siyasi Liderler Takip Ediyor, Kim İçin Ne Ceza İsteniyor?

Bahçeli konuşmasında şunları söylemişti:

'1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlayacak mahut cinayet davasıyla partimizi ve Ülkü Ocaklarını ilişkilendirmek için tek ayak üzerinde kırk yalan söylerler. Söz konusu davaya sadece avukatlarımız katılacak, bunun dışında hiç kimse orada bulunmayacaktır. Herkes eteğindeki taşı döksün de şahit olalım. Kim ne biliyorsa, hangi belge, bilgi ve bulguya sahipse, mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim.'