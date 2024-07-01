Sinan Ateş Cinayeti Davası Başladı: Siyasi Liderler Takip Ediyor, Kim İçin Ne Ceza İsteniyor?
Sinan Ateş Cinayeti Davası Başladı: Siyasi Liderler Takip Ediyor, Kim İçin Ne Ceza İsteniyor?
Türkiye’nin bir buçuk yılı aşkın süredir tartıştığı eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında yargılama başlıyor.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılacak ilk duruşmada 22 sanık hakim karşısında olacak.
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MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2023'te Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.
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Türkiye’nin bir buçuk yılı aşkın süredir tartıştığı eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında yargılama başlıyor.
İlk duruşmayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da takip etmesi bekleniyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce davayla ilgili şunları söylemişti: “Dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde, tüm delilleriyle zaten kamuoyuyla paylaşılmış durumda. Soruşturması devam eden kişiler bakımından da süreç devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren de deliller mahkemede tartışılacak, bağımsız ve tarafsız yargımız bu konuda adaleti tecelli ettirecektir.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davaya partisinden avukatların katılacağını söylemişti.
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Sinan Ateş Davası'nda kimler yargılanıyor ve ne kadar hapisleri isteniyor?
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