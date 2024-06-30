TRT'den Açıklama Geldi: "Gece 2'ye Kadar Pompa" Sözleri Canlı Yayında Soğuk Duş Etkisi Yaratmıştı!

EURO 2024 maçlarının yorumlandığı programda birden canlı yayına karışan 'Otele yerleşelim gece ikiye kadar pompa' sözleri TRT ekranlarında soğuk duş etkisi yapmıştı. TRT'den yapılan açıklamada, 'Olayda sorumluluğu olanların tespiti ve gerekli cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır' denildi.