TRT'den Açıklama Geldi: "Gece 2'ye Kadar Pompa" Sözleri Canlı Yayında Soğuk Duş Etkisi Yaratmıştı!
TRT'den Açıklama Geldi: "Gece 2'ye Kadar Pompa" Sözleri Canlı Yayında Soğuk Duş Etkisi Yaratmıştı!
EURO 2024 maçlarının yorumlandığı programda birden canlı yayına karışan 'Otele yerleşelim gece ikiye kadar pompa' sözleri TRT ekranlarında soğuk duş etkisi yapmıştı. TRT'den yapılan açıklamada, 'Olayda sorumluluğu olanların tespiti ve gerekli cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır' denildi.
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EURO 2024 maçlarının yorumlandığı 'Spor Stüdyosu' programında canlı yayına bağlanan Erbatur Ergenekon ve Ceyla Büyükuzun konuşurken kamera arkasından skandal sözler yayına yansıdı.
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Nerden geldiği belli olmayan diyalog esnasında "Otele yerleşelim gece ikiye kadar pompa" gibi ifadeler kullanıldı.
İşte TRT'deki o skandal 👇
Söz konusu videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından TRT'den açıklama geldi. TRT Spor tarafından yapılan açıklamada olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve ilgili personelin açığa alındığı bildirildi.
Açıklamada şunlar dendi: "TRT Spor kanalımızda canlı yayınlanan 'Spor Stüdyosu' programında kabulü mümkün olmayan bazı konuşmalar yayına yansımıştır. Olayda sorumluluğu olanların tespiti ve gerekli cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır."
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