TRT'deki Euro2024 Canlı Yayını Sırasında 'Skandal' Konuşmalar Duyuldu: "Gece 2'ye Kadar Pompa"

TRT’de canlı yayın sırasında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Erbatur Ergenekon ve Ceylan Büyükuzun’un canlı yayını sırasında kamera arkasındakilerin mikrofonu açık kaldı. İki kişi arasında yaşanan sohbet televizyon başındakilere kadar ulaştı. Skandal konuşmaların yayına yansıması sonrasında canlı yayın derhal kesildi, stüdyodaki sunucu özür diledi.