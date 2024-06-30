TRT'deki Euro2024 Canlı Yayını Sırasında 'Skandal' Konuşmalar Duyuldu: "Gece 2'ye Kadar Pompa"
TRT'deki Euro2024 Canlı Yayını Sırasında 'Skandal' Konuşmalar Duyuldu: "Gece 2'ye Kadar Pompa"
TRT’de canlı yayın sırasında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Erbatur Ergenekon ve Ceylan Büyükuzun’un canlı yayını sırasında kamera arkasındakilerin mikrofonu açık kaldı. İki kişi arasında yaşanan sohbet televizyon başındakilere kadar ulaştı. Skandal konuşmaların yayına yansıması sonrasında canlı yayın derhal kesildi, stüdyodaki sunucu özür diledi.
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TRT Spor’da yapılan bir canlı yayın sırasında skandal bir olay yaşandı.
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EURO 2024 maçlarının yorumlandığı 'Spor Stüdyosu' programında canlı yayına bağlanan Erbatur Ergenekon ve Ceyla Büyükuzun konuşurken kamera arkasındaki ‘çirkin’ ifadeler yayına yansıdı.
Yayın esnasında kim olduğu belli olmayan birilerinin kullandığı "Otele yerleşelim gece ikiye kadar pompa" ifadesi üzerine acilen yayın kesildi.
İşte canlı yayın sırasında yaşanan ‘çirkin’ olay…
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