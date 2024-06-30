Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
TRT'deki Euro2024 Canlı Yayını Sırasında 'Skandal' Konuşmalar Duyuldu: "Gece 2'ye Kadar Pompa"

TRT'deki Euro2024 Canlı Yayını Sırasında 'Skandal' Konuşmalar Duyuldu: "Gece 2'ye Kadar Pompa"

TRT
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.06.2024 - 15:37

TRT’de canlı yayın sırasında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Erbatur Ergenekon ve Ceylan Büyükuzun’un canlı yayını sırasında kamera arkasındakilerin mikrofonu açık kaldı. İki kişi arasında yaşanan sohbet televizyon başındakilere kadar ulaştı. Skandal konuşmaların yayına yansıması sonrasında canlı yayın derhal kesildi, stüdyodaki sunucu özür diledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TRT Spor’da yapılan bir canlı yayın sırasında skandal bir olay yaşandı.

TRT Spor’da yapılan bir canlı yayın sırasında skandal bir olay yaşandı.

EURO 2024 maçlarının yorumlandığı 'Spor Stüdyosu' programında canlı yayına bağlanan Erbatur Ergenekon ve Ceyla Büyükuzun konuşurken kamera arkasındaki ‘çirkin’ ifadeler yayına yansıdı.

EURO 2024 maçlarının yorumlandığı 'Spor Stüdyosu' programında canlı yayına bağlanan Erbatur Ergenekon ve Ceyla Büyükuzun konuşurken kamera arkasındaki ‘çirkin’ ifadeler yayına yansıdı.

Yayın esnasında kim olduğu belli olmayan birilerinin kullandığı "Otele yerleşelim gece ikiye kadar pompa" ifadesi üzerine acilen yayın kesildi.

Yayın esnasında kim olduğu belli olmayan birilerinin kullandığı "Otele yerleşelim gece ikiye kadar pompa" ifadesi üzerine acilen yayın kesildi.

İşte canlı yayın sırasında yaşanan ‘çirkin’ olay…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
86
8
6
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın