Özlem Gürses'ten TRT'ye 'Meme' Tepkisi! 'Öcalan'ın Mektubunu Okutmakta Beis Görmüyorsun, Bunda mı Görüyorsun'

Gazeteci Özlem Gürses, Filenin Sultanları'nın ABD ile karşılaşmasında tribünlerde sevinen kadının memesinin bir anlık görünmesiyle ilgili 'İstenmeyen ve rahatsız edici' ifadeleriyle açıklama yapan TRT'ye tepki gösterdi.
Gürses 'Sen Öcalan'ın mektubunu TRT ekranında okumaya hiçbir beis görmüyorsun, hiçbir siyasetçiye gereken adil süreyi ayırıp doğru düzgün haber yapmamakta hiçbir beis görmüyorsun. Bir tane buna mı gerildin, bu mu seni incitti?' dedi.
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Filenin Sultanları'nın ABD'deki karşılaşmasında tribünlerden tezahürat yapan bir kadının kısa bir süre göğsünün görünmesi üzerine TRT'nin yaptığı açıklamaya tepkiler sürüyor.
Kendi YouTube kanalı üzerinden konuyu değerlendiren Gürses, "Sen Öcalan'ın mektubunu TRT ekranında okumaya hiçbir beis görmüyorsun, hiçbir siyasetçiye gereken adil süreyi ayırıp doğru düzgün haber yapmamakta hiçbir beis görmüyorsun. Bir tane kadın zıplarken yayın anında, maç sırasında memesi gözükmüş, onda bir beis görüyorsun. Öbür televizyonlarda zaten aile babaları tren yapmış; eski karısı, yeni karısı, gelecekteki karısı, ondan olma öz kızları, öbüründen olma üvey kızları... Bir tane bu mu sizi incitti?" ifadelerini kullandı.
Gürses'in açıklamasının tamamı; 📹
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