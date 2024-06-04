Özlem Gürses'ten TRT'ye 'Meme' Tepkisi! 'Öcalan'ın Mektubunu Okutmakta Beis Görmüyorsun, Bunda mı Görüyorsun'

Gazeteci Özlem Gürses, Filenin Sultanları'nın ABD ile karşılaşmasında tribünlerde sevinen kadının memesinin bir anlık görünmesiyle ilgili 'İstenmeyen ve rahatsız edici' ifadeleriyle açıklama yapan TRT'ye tepki gösterdi.

Gürses 'Sen Öcalan'ın mektubunu TRT ekranında okumaya hiçbir beis görmüyorsun, hiçbir siyasetçiye gereken adil süreyi ayırıp doğru düzgün haber yapmamakta hiçbir beis görmüyorsun. Bir tane buna mı gerildin, bu mu seni incitti?' dedi.