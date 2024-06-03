Gülse Birsel’in İmza Anında Sarılarak Sürpriz Yapan Hayranı Karşısında Tatlı Şaşkınlığı

Yeni çıkan kitabı “Beni Gözünüzde Büyütmeyin” için hayranlarıyla imza gününde buluşan Gülse Birsel, sevecen tavrıyla herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı. İmza gününden anları Instagram hesabından paylaşan @ipekakyildiz11 kısa sürede çokça etkileşim aldı.
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Gülse Birsel’e kitap imzalattığı anları kayda alan genç kadının Gülse Birsel’e minik bir süprizi vardı.
Gülse Birsel kitap imzalarken sarılan genç kadın başarılı sanatçıyı şaşırtınca ortaya tatlı anlar çıktı.
İşte o anlar 👇
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