Görüş Bildir
Haberler
Video
Gülse Birsel’in İmza Anında Sarılarak Sürpriz Yapan Hayranı Karşısında Tatlı Şaşkınlığı

Gülse Birsel’in İmza Anında Sarılarak Sürpriz Yapan Hayranı Karşısında Tatlı Şaşkınlığı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 21:51

İçerik Devam Ediyor

Yeni çıkan kitabı “Beni Gözünüzde Büyütmeyin” için hayranlarıyla imza gününde buluşan Gülse Birsel, sevecen tavrıyla herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı. İmza gününden anları Instagram hesabından paylaşan @ipekakyildiz11 kısa sürede çokça etkileşim aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gülse Birsel’e kitap imzalattığı anları kayda alan genç kadının Gülse Birsel’e minik bir süprizi vardı.

Gülse Birsel’e kitap imzalattığı anları kayda alan genç kadının Gülse Birsel’e minik bir süprizi vardı.

Gülse Birsel kitap imzalarken sarılan genç kadın başarılı sanatçıyı şaşırtınca ortaya tatlı anlar çıktı.

Gülse Birsel kitap imzalarken sarılan genç kadın başarılı sanatçıyı şaşırtınca ortaya tatlı anlar çıktı.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın