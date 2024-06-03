Giray Altınok İtirafı! Elçin Sangu Prens Dizisine Nasıl Dahil Olduğunu Anlattı!
Giray Altınok İtirafı! Elçin Sangu Prens Dizisine Nasıl Dahil Olduğunu Anlattı!
Mizah, deyince bu aralar aklımıza Prens dizisinden başkası gelmiyor. Elçin Sangu'nun diziye efsane girişini anlattı. Giray Altınok ile anısı şaşırttı.
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Kendisine isim dahi konmaya tenezzül edilmemiş Prens'in hikayesini gülmekten yerlere yatarak izledik.
Prens dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana sosyal medyada meme'lere ve gündelik yaşamda esprilere neden oluyor.
Prens'in en büyük sürprizi de Elçin Sangu'nun diziye girişiydi. Dizideki Elçi Sangu karakteri ve o sahne hepimizi çok güldürmüştü.
Kiralık Aşk dizisinde Barış Arduç ile akıllara kazınan Elçin Sangu, en son Engin Altan Düzyatan ile Çöp Adam'ın Peri'si olmuştu.
Doğrusu onu komedi dizisinde görmeyi beklemiyorduk ama kendisinin mizacının bu işe çok yakıştığını da söylemeden geçmeyelim.
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Peki, Sangu diziye nasıl dahil oldu merak edenler varsa YouTube'da COMMUN kanalının "Tanem'in Sorası Var" programında itirafları şaşırttı.
Sangu, Giray Altınok'a Prens dizisinde oynamak istediğini esprili bir mesaj ile söylemiş; "Ne demek Elçi Sangu var, Elçin Sangu yok"
İşte o anlar:
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