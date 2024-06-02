Demet Evgar'ın Sette Olay Çıkardığı İddialarına Yapımdan Açıklama Geldi!
Demet Evgar'ın Sette Olay Çıkardığı İddialarına Yapımdan Açıklama Geldi!
Kaynak: https://www.odatv.com/yazarlar/sina-k...
Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran haberlerden biri Demet Evgar'ın Bahar dizisinin setinde kriz çıkardığı iddialarıydı. Sina Koloğlu bu iddiaları yapım ekibine sordu. Bakın, ne yanıt geldi?
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Bahar dizi setinde yaşanan olaylar geçtiğimiz günlerin dikkat çeken konusuydu. Bir kullanıcının X'de yayınladığı iddialar aldı başını yürüdü.
Magazin sayfalarına konu olan dedikodulara göre Demet Evgar'ın sette herkesi bezdirdiği söylendi. Asistana küfür ettiği ve namaz kıldığı için kapris yaptığı da iddialara eklendi.
Konu ile ilgili spekülasyonlar devam ederken, Odatv Yayın Danışmanı Sina Koloğlu, yapım ekibine gerçeği sordu.
Koloğlu haberinde, "Olur böyle olaylar. Her hafta 120 dakika nasıl yetiştiriliyor, bunu soran var mı?" yanıtını aldığını yazdı.
"Tatile girecek ve nefes payı alınacak, sinirler epey gerildi mesajını alıyorum" diyen Koloğlu, "'Bir fotoğraf paylaşıldı. Bu çok şeyi ifade eder. Dedikoduya devam etsinler' de bir başka mesaj" diye ekledi.
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