Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya, Dizideki Karakterleri Hangi Hollywood Oyuncusu Oynardı Sorusunu Cevapladı!
Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya, Dizideki Karakterleri Hangi Hollywood Oyuncusu Oynardı Sorusunu Cevapladı!
Merhabalar. 'Bahar' dizisindeki Timur'un sevgilisi Rengin'i canlandıran Ecem Özkaya'ya dizi karakterlerini hangi Hollywood oyuncuları canlandırabilirdi diye sorduk ve birbirinden harika cevaplar aldık. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Güney Kore yapımı Doctor Cha dizisinden uyarlanan ve Show TV'de yayınlanan 'Bahar' dizisi son zamanların en sevilen dizilerinden biri. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın bulunduğu dizi her sahnesiyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Bahar'ın izleyeni gülümseten ve içini ısıtan tavırları, eşi Timur ile sorunlu giden ilişkileri ve arkadaşı Evren ile aralarındaki sahneler beğenilerek izleniyor.
Peki 'Bahar' dizisindeki artık ikonik olmuş karakterleri Hollywood dünyasından hangi oyuncular oynayabilirdi hiç düşündünüz mü? Biz düşündük ve bu soruyu dizide Timur'un sevgilisi Rengin'i canlandıran Ecem Özkaya'ya sorduk, harika yanıtlar aldık.
Onedio'nun YouTube kanalında paylaştığımız ve Bahar rolünün Margot Robbie'ye, Timur'un isa Johnny Depp'e verildiği o videoyu buradan izleyebilirsiniz:
Peki bir de size soralım. Sizce 'Bahar' dizisindeki karakterleri hangi Hollywood oyuncuları canlandırabilirdi? Yorumlara buyrun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın