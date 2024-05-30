Bahar'ın Kızı Umay Olarak İzlediğimiz Alisa Sezen Sever, Çocukken O Dizide Rol Almış!
Bahar'ın Kızı Umay Olarak İzlediğimiz Alisa Sezen Sever, Çocukken O Dizide Rol Almış!
Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisiyle hepimizin beğenisini kazanan Alisa Sezen Sever, meğer çocukken de oyunculuk yapmış. Sever'in çocukken rol aldığı diziye çok şaşıracaksınız.
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Show TV'nin en sürprizli işlerinden Bahar'da Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever şimdilerde önlenemez bir yükseliş yaşıyor.
Bahar'ın kızı Umay'la tanıdığımız Sever genç yaşına rağmen çok iyi bir performans sergilerken, meğer Sever daha önce çocuk oyunculuk yapmış.
2015 yılında atv ekranlarında yayınlanan Evli ve Öfkeli dizisinde Dilek karakterinin kızını canlandıran Alisa Sezen Sever'in yeteneği ta o zamandan belli olurken, dizideki sahnesi kısa sürede gündem oldu.
İşte Alisa Sezen Sever'in yıllar önce rol aldığı diziden sahne:
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