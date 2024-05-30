Görüş Bildir
Haberler
TV
Bahar'ın Kızı Umay Olarak İzlediğimiz Alisa Sezen Sever, Çocukken O Dizide Rol Almış!

Bahar'ın Kızı Umay Olarak İzlediğimiz Alisa Sezen Sever, Çocukken O Dizide Rol Almış!

Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 12:52

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisiyle hepimizin beğenisini kazanan Alisa Sezen Sever, meğer çocukken de oyunculuk yapmış. Sever'in çocukken rol aldığı diziye çok şaşıracaksınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Show TV'nin en sürprizli işlerinden Bahar'da Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever şimdilerde önlenemez bir yükseliş yaşıyor.

Show TV'nin en sürprizli işlerinden Bahar'da Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever şimdilerde önlenemez bir yükseliş yaşıyor.

Bahar'ın kızı Umay'la tanıdığımız Sever genç yaşına rağmen çok iyi bir performans sergilerken, meğer Sever daha önce çocuk oyunculuk yapmış.

Bahar'ın kızı Umay'la tanıdığımız Sever genç yaşına rağmen çok iyi bir performans sergilerken, meğer Sever daha önce çocuk oyunculuk yapmış.

2015 yılında atv ekranlarında yayınlanan Evli ve Öfkeli dizisinde Dilek karakterinin kızını canlandıran Alisa Sezen Sever'in yeteneği ta o zamandan belli olurken, dizideki sahnesi kısa sürede gündem oldu.

2015 yılında atv ekranlarında yayınlanan Evli ve Öfkeli dizisinde Dilek karakterinin kızını canlandıran Alisa Sezen Sever'in yeteneği ta o zamandan belli olurken, dizideki sahnesi kısa sürede gündem oldu.

İşte Alisa Sezen Sever'in yıllar önce rol aldığı diziden sahne:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın