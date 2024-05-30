Survivor'dan Elenen Yaman, Şampiyon Olmasını İstediği Yarışmacıyı Açıkladı!
Survivor'dan Elenen Yaman, Şampiyon Olmasını İstediği Yarışmacıyı Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=dnHSN...
Survivor All Star'dan elenenen Yaman Keleş, Hürriyet'ten Hakan Gence'nin programına konuk oldu. Survivor hakkında konuşan Yaman, şampiyon olmasını istediği ismi açıkladı.
KAYNAK: Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet
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Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarından biri hiç şüphesiz Yaman oldu.
Survivor yolculuğuna 4 ay devam eden Yaman hal ve hareketleriyle sık sık diğer yarışmacıların radarına takılırken, haliyle gündemi de meşgul etmişti.
Uzun süren mücadelenin ardından düelloda yenilen Yaman, Survivor'a veda eden isimler arasında yer alırken, popüler yarışmacı Hakan Gence'ye konuk oldu.
Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına konuk olan Yaman, Survivor hakkında konuşurken şampiyon olmasını istediği ismi açıkladı.
"Hep bunu söylüyorum, söyleyeceğim de Ogeday. Bu sene Ogeday'ın hak ettiğini düşünüyorum. Bunu çok sevdiğim için söylemiyorum, onun hak ettiğini düşünüyorum."
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