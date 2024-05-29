Yalı Çapkını'nda Durum Netleşti: Diziden Ayrılan Pelin Yerine Ömer Dizisinden Kim Transfer Oluyor?
Yalı Çapkını'nda Durum Netleşti: Diziden Ayrılan Pelin Yerine Ömer Dizisinden Kim Transfer Oluyor?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda pek çok konudaki belirsizlik sonunda çözüldü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre hem dizide Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın ayrılıp ayrılmayacağı netleşti, hem de diziye dahil olacak oyuncu belli oldu.
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Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda sezon finalinin ne zaman yapılacağı bir türlü netlik kazanmıyordu. Önce 7 Haziran olarak açıklanan tarih, 14 Haziran'a ertelenmeye çalışılıyordu.
Üstüne bir de Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılıp ayrılmama konusu sık sık gündeme geliyordu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre bunlar ve daha fazlası sonunda yanıt buldu. Dizinin 7 Haziran'da sezon finali yapacağı netleşti.
Bununla birlikte her daim diziyi birbirine katmayı başaran Pelin karakteri gelecek sezon dizide olmayacak.
Bununla birlikte dizinin senaristlerinden biri olan Mehmet Barış Günger'in de gelecek sezon dizide olmayacağı iddialar arasında.
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Tüm bunlarla birlikte diziye İfakat'ın yeğeni olarak Türkü Su Demirel dahil olacak. Demirel'i son olarak Ömer dizisinde Melek rolüyle izlemiştik hatırlarsanız...
Güzel oyuncunun dizide Serpil karakterine hayat vereceği ve en az İfakat kadar hırslı olacağı söyleniyor.
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