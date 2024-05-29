Yalı Çapkını'nda Durum Netleşti: Diziden Ayrılan Pelin Yerine Ömer Dizisinden Kim Transfer Oluyor?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda pek çok konudaki belirsizlik sonunda çözüldü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre hem dizide Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın ayrılıp ayrılmayacağı netleşti, hem de diziye dahil olacak oyuncu belli oldu.