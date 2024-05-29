Esra Erol'da 1 Aydır Kayıp Ümmü Gülsüm Ortalığı Karıştırdı: “Kocam, Kayınpederim ve Ben Birlikte Yattık!”
Esra Erol'da 1 Aydır Kayıp Ümmü Gülsüm Ortalığı Karıştırdı: “Kocam, Kayınpederim ve Ben Birlikte Yattık!”
Kaynak: https://www.noktagazetesi.com.tr/esra...
Gündüz kuşağında işlenen konular pek çoğumuz için fazlasıyla şaşırtıcı olabiliyor. Bu kez de Esra Erol'da bir aydır kayıp olan Ümmü Gülsüm öyle bir şey itiraf etti ki ağızları açık bıraktı!
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TV ekranlarında her gün izleyenleri şoka sokan pek çok olaya tanık oluyoruz.
Bu kez de 1 aydır kendisinden haber alınamayan Ümmü Gülsüm olayına şaşırdık kaldık! Konuyu kısaca özetleyecek olursak, Ümmü Gülsüm annesi Songül tarafından sosyal medyadan tanıştığı Ferdi Taşan’la evlendirilmişti.
2 Mayıs'tan bu yana haber alamadığı kızını aramak için Esra Erol'a başvuran Songül, “Kocası ve kayınpederi kızımı öldürdü” demişti.
Sonunda bulunup yayına katılan Ümmü Gülsüm, izleyenleri şoke eden açıklamalarda bulundu. Ümmü Gülsüm'ün açıklamaları şu şekilde:
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Gece gece midem kalktı Yani bu nasıl bir iğrençlik.
keşke şaşırabilsem