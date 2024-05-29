Esra Erol'da 1 Aydır Kayıp Ümmü Gülsüm Ortalığı Karıştırdı: “Kocam, Kayınpederim ve Ben Birlikte Yattık!”

“Tefecilerden borç almışlar. Bana da 70 bin lira kredi çektirmeye çalıştılar. Çekmeyince düşman oldular. Kayınpederim evin içinde şortla atletle gezebilirsin diyordu. Kendisi de çamaşırla geziyordu” deyince ağızlar bir karış açık kaldı. Devamında ise, “Sürekli tacizde bulundu. Kayınpederim kaç kere çocuğumu dövdü. Çıtımı çıkaramadım. Kocam babamın köleliğini yapacaksın derdi. Kayınpederim kumar oynamaya kahveye yanında beni de götürüyordu. Kayınpederim, kocam ve ben aynı odada yatardık. Mahalledeki herkes biliyor. Tüm komşularımız biliyor. Senin baban zaten sapık ki…”