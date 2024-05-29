Görüş Bildir
Haberler
TV
Esra Erol'da 1 Aydır Kayıp Ümmü Gülsüm Ortalığı Karıştırdı: “Kocam, Kayınpederim ve Ben Birlikte Yattık!”

Esra Erol'da 1 Aydır Kayıp Ümmü Gülsüm Ortalığı Karıştırdı: “Kocam, Kayınpederim ve Ben Birlikte Yattık!”

Esra Erol
themyscira - Editör
30.05.2024 - 00:33

Gündüz kuşağında işlenen konular pek çoğumuz için fazlasıyla şaşırtıcı olabiliyor. Bu kez de Esra Erol'da bir aydır kayıp olan Ümmü Gülsüm öyle bir şey itiraf etti ki ağızları açık bıraktı!

Kaynak: https://www.noktagazetesi.com.tr/esra...
İçeriğin Devamı Aşağıda

TV ekranlarında her gün izleyenleri şoka sokan pek çok olaya tanık oluyoruz.

TV ekranlarında her gün izleyenleri şoka sokan pek çok olaya tanık oluyoruz.

Bu kez de 1 aydır kendisinden haber alınamayan Ümmü Gülsüm olayına şaşırdık kaldık! Konuyu kısaca özetleyecek olursak, Ümmü Gülsüm annesi Songül tarafından sosyal medyadan tanıştığı Ferdi Taşan’la evlendirilmişti.

Bu kez de 1 aydır kendisinden haber alınamayan Ümmü Gülsüm olayına şaşırdık kaldık! Konuyu kısaca özetleyecek olursak, Ümmü Gülsüm annesi Songül tarafından sosyal medyadan tanıştığı Ferdi Taşan’la evlendirilmişti.

2 Mayıs'tan bu yana haber alamadığı kızını aramak için Esra Erol'a başvuran Songül, “Kocası ve kayınpederi kızımı öldürdü” demişti.

2 Mayıs'tan bu yana haber alamadığı kızını aramak için Esra Erol'a başvuran Songül, “Kocası ve kayınpederi kızımı öldürdü” demişti.

11 aydır kızını göremeyen Songül ayrıca damadı ve ailesinin “Annesi kızını dövüyor” diyerek uzaklaştırma kararı aldırdıklarını dile getirdi.

Sonunda bulunup yayına katılan Ümmü Gülsüm, izleyenleri şoke eden açıklamalarda bulundu. Ümmü Gülsüm'ün açıklamaları şu şekilde:

Sonunda bulunup yayına katılan Ümmü Gülsüm, izleyenleri şoke eden açıklamalarda bulundu. Ümmü Gülsüm'ün açıklamaları şu şekilde:

“Tefecilerden borç almışlar. Bana da 70 bin lira kredi çektirmeye çalıştılar. Çekmeyince düşman oldular. Kayınpederim evin içinde şortla atletle gezebilirsin diyordu. Kendisi de çamaşırla geziyordu” deyince ağızlar bir karış açık kaldı. Devamında ise, “Sürekli tacizde bulundu. Kayınpederim kaç kere çocuğumu dövdü. Çıtımı çıkaramadım. Kocam babamın köleliğini yapacaksın derdi. Kayınpederim kumar oynamaya kahveye yanında beni de götürüyordu. Kayınpederim, kocam ve ben aynı odada yatardık. Mahalledeki herkes biliyor. Tüm komşularımız biliyor. Senin baban zaten sapık ki…” 

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mr Raven

Gece gece midem kalktı Yani bu nasıl bir iğrençlik.

SsS

keşke şaşırabilsem