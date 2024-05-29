Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, Diziden Ayrılacağına Dair İddiaları Yanıtladı!

Kızılcık Şerbeti'nde sezon finaline yalnızca iki hafta kaldı. Ancak hem dizide hem de dizi ekibinde ortalık fazlasıyla karıştı. Oyunculardan bir kısmının da diziden ayrılacağı iddiaları kulislerde dolanmaya başladı. Müjdat Gezen'e 'dizi bitsin' dediği iddia edilen Aliye Uzunatağan'ın dizi kadrosundan çıkarıldığı da iddia edilmişti. Uzunatağan o iddialarla ilgili konuştu.