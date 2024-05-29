Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, Diziden Ayrılacağına Dair İddiaları Yanıtladı!
Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, Diziden Ayrılacağına Dair İddiaları Yanıtladı!
Kaynak: https://x.com/bettyymee1/status/17958...
Kızılcık Şerbeti'nde sezon finaline yalnızca iki hafta kaldı. Ancak hem dizide hem de dizi ekibinde ortalık fazlasıyla karıştı. Oyunculardan bir kısmının da diziden ayrılacağı iddiaları kulislerde dolanmaya başladı. Müjdat Gezen'e 'dizi bitsin' dediği iddia edilen Aliye Uzunatağan'ın dizi kadrosundan çıkarıldığı da iddia edilmişti. Uzunatağan o iddialarla ilgili konuştu.
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Ekranların en sevilen dizilerinde başı çeken Kızılcık Şerbeti, bir süredir hem dizi içinde hem de ekipte büyük krizlerle uğraşıyor.
Bir süredir oyuncularla ve set çalışanlarıyla o kadar üst üste sorun yaşandı ki iddiaların ardı arkası kesilmedi.
Bu iddiaların en başında da Müjdat Gezen'e "Dizi artık bitsin" dediği iddia edilen Aliye Uzunatağan'ın da bu sebeple dizi kadrosundan çıkarıldığı söylenmişti.
Aliye Uzunatağan, Birsen Altuntaş'ın iddiasını bu videoyla yalanladı. Yani söylediğine göre Sönmez Kızılcık Şerbeti'ne devam ediyormuş!
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