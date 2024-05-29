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Yargı'nın Final Bölümündeki Çekim Hatası İzleyicinin Gözünden Kaçmadı!

Yargı'nın Final Bölümündeki Çekim Hatası İzleyicinin Gözünden Kaçmadı!

Yargı
themyscira - Editör
29.05.2024 - 19:52

Türk televizyon tarihinin efsaneleri arasına adını altın harflerle yazdıran Yargı, 95. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin final bölümünde zaman atlanan sahnede yapılan hata izleyicinin dikkatinden kaçmadı!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@slayhazretial...
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Başarısıyla Uluslararası Emmy Ödülü kazanan Yargı, 3 sezonluk ekran macerasının sonuna geldi ve 95. bölümüyle final yaptı.

Başarısıyla Uluslararası Emmy Ödülü kazanan Yargı, 3 sezonluk ekran macerasının sonuna geldi ve 95. bölümüyle final yaptı.

Pazar akşamlarını onunla doldurmaya o kadar alışmıştık ki bu vedayı kabullenmek hiçbirimiz için kolay olmadı.

Pazar akşamlarını onunla doldurmaya o kadar alışmıştık ki bu vedayı kabullenmek hiçbirimiz için kolay olmadı.

Ancak senarist Sema Ergenekon, dizinin finalinde alternatif bir hikaye anlatarak izleyiciyi bir kez daha heyecanlandırmayı başardı.

Ancak senarist Sema Ergenekon, dizinin finalinde alternatif bir hikaye anlatarak izleyiciyi bir kez daha heyecanlandırmayı başardı.

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Ilgaz ve Ceylin'in bambaşka bir senaryoda bir araya gelme ihtimali pek çok konu için aynı sonuçların yaşanmasını doğurdu.

Bölümü izlerken genel olarak duygu dolu anlar yaşadığımızdan detaylara pek dikkat edemesek de bir TikTok kullanıcısı büyük bir hata yakalamış!

Bölümü izlerken genel olarak duygu dolu anlar yaşadığımızdan detaylara pek dikkat edemesek de bir TikTok kullanıcısı büyük bir hata yakalamış!
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Dizinin final sahnesinde birkaç yıl sonra yaşananlara yer verilirken Merdan'ın da cenazesi gösterildi. Ancak sahnede herkes için yıl atlanırken Mercan'ın büyümüş hali değil, eski hali rol almış!

Muhteşem bir dikkat doğrusu! Tebrik etmemek elde değil...

Muhteşem bir dikkat doğrusu! Tebrik etmemek elde değil...

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