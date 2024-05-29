Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Dizi Hakkında Dolaşan Dedikodulara Yanıt Verdi!
Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Dizi Hakkında Dolaşan Dedikodulara Yanıt Verdi!
Kaynak: https://x.com/magazin_buradaa/status/...
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti ile ilgili son zamanlarda dedikodular birikmişti. Dizide Umut karakterine hayat veren Serkan Tınmaz'a o iddialar soruldu. Bakın neler söyledi...
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Son zamanların popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin üstünde kara bulutlar dolanıyor. Önce dizinin Alev'i Müjde Uzman, sonra Nilay'a hayat veren Feyza Civelek ile ilgili iddialar...
Dizi ile ilgili ise son çıkan haberlere göre, sezon finalinden sonra Sönmez teyze ile Rüzgar'a ek olarak 4 oyuncu daha ekipten ayrılacak.
Bu iddiaların kesinliği henüz net olmasa da ihtimali bile sevenlerini üzmeye yetti. Nursema ile Rüzgar daha yeni yeni yakınlaşmaya başlamıştı, Sönmez karakteri ise dizinin en sevilen karakterlerindendi.
Diziden ayrılacak 4 oyuncunun kim olduğu ise merak konusuydu. Kızılcık Şerbeti’nin Umut’u Serkan Tınmaz bu iddialara açıklık getirdi.
Magazin Burada'nın sorularına yanıt veren Tınmaz, diziden ayrılacak 4 oyuncudan biri olup olmadığı ile ilgili konuştu. Diğer gündemdeki haberlere ise böyle yanıt verdi...
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