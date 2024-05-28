Şerbo'da Yaprak Dökümü! Kızılcık Şerbeti'nden Dört Oyuncunun Daha Ayrılacağı İddia Edildi!

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti 7 haziranda sezon finali yapacak ve gelecek sezon bambaşka bir ekiple karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Çünkü kulislerde dolanan dedikodulara göre diziden Sönmez teyze ve Rüzgar dışında dört oyuncu daha ayrılacak!