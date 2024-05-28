Şerbo'da Yaprak Dökümü! Kızılcık Şerbeti'nden Dört Oyuncunun Daha Ayrılacağı İddia Edildi!
Şerbo'da Yaprak Dökümü! Kızılcık Şerbeti'nden Dört Oyuncunun Daha Ayrılacağı İddia Edildi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti 7 haziranda sezon finali yapacak ve gelecek sezon bambaşka bir ekiple karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Çünkü kulislerde dolanan dedikodulara göre diziden Sönmez teyze ve Rüzgar dışında dört oyuncu daha ayrılacak!
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En sevdiğimiz dizinin üstünde bu aralar kara bulutlar var! Kızılcık Şerbeti'nden gelen haberler hiç iyi değil.
Önce dizinin Alev'inin tükenmişlik sendromuna girdiğini açıklaması ile gündeme gelen makyöz olayı vardı.
Sonra da dizinin sevilen ismi Sönmez Sultan'ın diziden ayrılacağı konuşulmaya başladı. Sezon finalinde diziden ayrılması beklenen bir diğer isim de Rüzgar oldu.
Üst üste gelen haberler bitmek bilmiyor! Bu kez kulislerde dolanan iddialara göre sezon finali adeta yaprak dökümü olacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bir gelişme olmazsa Kızılcık Şerbeti’nde sezon sonu ayrılacak 4 oyuncu daha var. Anlayacağınız diziden giden gidene!
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Yeni sezonda bizi bambaşka bir ekip bekliyor olacak. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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