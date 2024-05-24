Nursema Çok Kötü Ağlıyor Şu An: Kızılcık Şerbeti'nin Sevilen Karakteri Diziden Ayrılıyor!
Nursema Çok Kötü Ağlıyor Şu An: Kızılcık Şerbeti'nin Sevilen Karakteri Diziden Ayrılıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti, bol kaosla birlikte yola devam ediyor. Olayların içinden nasıl sıyrılacağımızı bir türlü bilemediğimiz dizide sezon sonunda birden fazla oyuncunun ayrılacağı konuşuluyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye veda edecek isimlerden biri daha netleşti.
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Gam, keder, kaos ve derbederlik dolu bölümleriyle stresten strese sokan Kızılcık Şerbeti, 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor.
Sezon finali öncesi ortalığı iyice karıştırmaya ant içmiş senaristler sayesinde de daha nelerle karşılaşacağımız konusunda tedirgin oluyoruz.
Biz tüm bu düşüncelerle boğuşurken diziden sezon finalinde bazı oyuncuların ayrılacağına dair haberler gelmeye başladı.
Dizide Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan'ın diziden ayrılacağı söylenmişti.
Altuntaş bu kez de dizide Rüzgar karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı'nın diziden ayrılacağını iddia etti.
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Yiğit Kirazcı'nın 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönecek CNBC-e'de İngiltere’nin fenomen yarışma programının uyarlaması “Letterbox Türkiye”yi sunacağı iddia edildi.
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