Nursema Çok Kötü Ağlıyor Şu An: Kızılcık Şerbeti'nin Sevilen Karakteri Diziden Ayrılıyor!

7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti, bol kaosla birlikte yola devam ediyor. Olayların içinden nasıl sıyrılacağımızı bir türlü bilemediğimiz dizide sezon sonunda birden fazla oyuncunun ayrılacağı konuşuluyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye veda edecek isimlerden biri daha netleşti.