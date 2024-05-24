İşten Çıkarılan Kızılcık Şerbeti Makyözü Esra Okumuş, Müjde Uzman Paylaşımıyla İlgili Açıklama Yaptı!

Kızılcık Şerbeti'nde dizideki olaylar bitmek bilmezken şimdi de çalışan krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 'tükendim' açıklamasıyla gündeme gelen Müjde Uzman'ın ardından, Kızılcık Şerbeti'nin makyözü Esra Okumuş gülerek tükenmişlik sendromuna yakalandığını söylediği bir video paylaşmıştı. Bu videonun ardından tepki çeken Okumuş, paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.