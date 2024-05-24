İşten Çıkarılan Kızılcık Şerbeti Makyözü Esra Okumuş, Müjde Uzman Paylaşımıyla İlgili Açıklama Yaptı!
İşten Çıkarılan Kızılcık Şerbeti Makyözü Esra Okumuş, Müjde Uzman Paylaşımıyla İlgili Açıklama Yaptı!
Kızılcık Şerbeti'nde dizideki olaylar bitmek bilmezken şimdi de çalışan krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 'tükendim' açıklamasıyla gündeme gelen Müjde Uzman'ın ardından, Kızılcık Şerbeti'nin makyözü Esra Okumuş gülerek tükenmişlik sendromuna yakalandığını söylediği bir video paylaşmıştı. Bu videonun ardından tepki çeken Okumuş, paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.
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Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Kızılcık Şerbeti, yalnızca dizide yaşanan olaylarla değil; son günlerde bambaşka konularla da gündeme geliyor.
Kaosu bitmeyen dizide Alev'i canlandıran Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yorgun ve tükenmiş hissettiği bir süreçten geçtiğini açıklamıştı.
Onun bu açıklamasının ardından da dizinin setinde makyöz olarak çalışan Esra Okumuş, tükenmişlik sendromuna yakalandığını söylediği ve ekip arkadaşlarıyla eğlendiği bir video paylaşmıştı.
Ancak dizinin yapımcısı Faruk Turgut, bu paylaşımın hoş olmadığını belirterek "Gereği yapılacaktır" dedi ve çok kısa bir süre sonra da Gold Film'den makyöz Esra Okumuş'un iş akdinin feshedildiğine dair açıklama gelmişti.
Esra Okumuş, işten çıkarılmasının hemen öncesinde Müjde Uzman'la değil, aslında kendisiyle dalga geçtiğini ifade ettiği açıklamalarda bulundu.
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