Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan Kendisiyle Dalga Geçen Makyöz Esra Okumuş'a Ders Niteliğinde Yanıt
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan Kendisiyle Dalga Geçen Makyöz Esra Okumuş'a Ders Niteliğinde Yanıt
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde sevdiklerini endişelendiren paylaşımlar yapmıştı. Başta 'tükenmişlik sendromuna' yakalandığı düşünülen Uzman, çok kısa bir süre sonra bunun gerçek olmadığını açıklamıştı. Dizinin makyözü Esra Okumuş da bu durumla dalga geçen bir video yayınlamıştı. Müjde Uzman'dan o videoya yanıt gecikmedi!
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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde hayranlarını epey endişelendiren açıklamalarda bulunmuştu.
"Tükenmişlik sendromuna" yakalandığına dair iddiaların ortada dolanmaya başlamasının hemen ardından da sitem dolu bir yalanlamayla karşılaşmıştık.
Bu konunun yankıları henüz sürerken hiç beklenmedik yerden beklenmedik bir tepki geldi.
Kızılcık Şerbeti'nin makyözü Esra Okumuş, set ekibinden arkadaşlarıyla video çekerek Müjde Uzman'ın bu durumuyla dalga geçti.
Bu videoya Müjde Uzman'dan ders niteliğinde bir yanıt geldi.
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