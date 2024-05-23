Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan Kendisiyle Dalga Geçen Makyöz Esra Okumuş'a Ders Niteliğinde Yanıt

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde sevdiklerini endişelendiren paylaşımlar yapmıştı. Başta 'tükenmişlik sendromuna' yakalandığı düşünülen Uzman, çok kısa bir süre sonra bunun gerçek olmadığını açıklamıştı. Dizinin makyözü Esra Okumuş da bu durumla dalga geçen bir video yayınlamıştı. Müjde Uzman'dan o videoya yanıt gecikmedi!