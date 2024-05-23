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13 Yıl Önce Final Yapan Kavak Yelleri'nin Kamera Arkasına Ait Fotoğraflar İlk Kez Ortaya Çıktı!

13 Yıl Önce Final Yapan Kavak Yelleri'nin Kamera Arkasına Ait Fotoğraflar İlk Kez Ortaya Çıktı!

Kanal D
themyscira - Editör
23.05.2024 - 18:54

Ekran macerasına 2007 yılında başlayan ve 2011'de final yapan Kavak Yelleri'nden seneler sonra ilk kez gördüğümüz kamera arkası fotoğrafları ortaya çıktı.

Kaynak: https://x.com/GokcePehlvnoglu/status/...
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Gençlik dizilerinin şahı sayılan Kavak Yeller, 13 yıl önce final yapmış olmasına rağmen hala sık sık gündem oluyor.

Gençlik dizilerinin şahı sayılan Kavak Yeller, 13 yıl önce final yapmış olmasına rağmen hala sık sık gündem oluyor.

Gençlik dizisi denince ilk akla gelenlerden biri olan Kavak Yelleri'nden yıllar sonra kamera arkası fotoğrafları geldi.

Gençlik dizisi denince ilk akla gelenlerden biri olan Kavak Yelleri'nden yıllar sonra kamera arkası fotoğrafları geldi.

Dizide 3 sene set fotoğrafçısı olarak çalışan Gökçe Pehlivanoğlu, o fotoğrafları X hesabından paylaştı.

Dizide 3 sene set fotoğrafçısı olarak çalışan Gökçe Pehlivanoğlu, o fotoğrafları X hesabından paylaştı.

Fotoğraflara bakıp da hüzünlenmemek elde değil!

Fotoğraflara bakıp da hüzünlenmemek elde değil!

Herkes ne kadar farklı görünüyor, öyle değil mi? 🥹

Herkes ne kadar farklı görünüyor, öyle değil mi? 🥹
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Hala hepiniz çok güzelsiniz!

Hala hepiniz çok güzelsiniz!

Siz fotoğrafları nasıl buldunuz?

Siz fotoğrafları nasıl buldunuz?

Flood'daki fotoğrafların tamamı için 👇

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