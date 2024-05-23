Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı O Sahneden Sonra Fena Rahatsızlandığını İtiraf Etti!
Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı O Sahneden Sonra Fena Rahatsızlandığını İtiraf Etti!
Kızılcık Şerbeti Metehan dizide Mihri'yi biraz kaba bir şekilde reddedince ortalık karışmıştı. Rahim Can Kapkap, o sahneden sonra başına gelenleri anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi, Kızılcık Şerbeti'nde Mihri ve Metehan karakterlerinin arasında olanları hepiniz biliyorsunuzdur.
Dizide Mihri, Metehan'a aşıktı ancak açılamıyordu. Sonra bu karşılıksız aşkı içinde tutmaya daha fazla dayanamayan Mihri'den ilk adım gelmişti.
Çimen'in "Kanka ben arkandayım" sözleriyle cesaret bulan Mihri, Metehan'a karşı hislerini açıklamaktan çekinmedi. Ancak sonu kötü bitti.
Biz izleyiciler olarak Metehan'ın Mihri'yi reddedeceğini tahmin ediyorduk ancak Metehan'ın "Ben sana bakmam" şeklindeki kesin ret cevabı herkesi şaşırtmıştı.
Bu olaylar sosyal medyada geniş yankı bulurken, Metehan karakterine karşı yoğun bir tepki dalgası oluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
O sahneden sonra sosyal medyadan beddua üstüne beddua alan Rahim Can Kapkap, çok fena hastalanmış. Sözün tesirinin büyük olduğunu unutmayın!
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın