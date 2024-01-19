Metehan'ın İlan-ı Aşk Eden Mihri'ye "Ben Sana Bakmam" Demesine Tepki Yağdı
Metehan'ın İlan-ı Aşk Eden Mihri'ye "Ben Sana Bakmam" Demesine Tepki Yağdı
Kızılcık Şerbeti'ne Mihri'nin aşk ilanına 'Ben sana bakmam' diyen Metehan damga vurdu. Bu hareketiyle izleyicilerden tepki gören Metehan'a haliyle tepki yağdı.
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Show TV'nin reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'ne bu defa Mihri ve Metehan ikilisi damga vurdu.
Metehan'dan hoşlandığını her fırsatta belli eden Mihri bu konuda en sonunda Çimen'e açılırken, Çimen'in "Kanka ben arkandayım" gazıyla Metehan'a ondan hoşlandığını itiraf etti.
Metehan tarafından reddedileceğini biz izleyiciler olarak ekran başından anlasak da Metehan'ın "Ben sana bakmam" demesi hepimizi dumur etti.
İşte Metehan'a beddua ettiğimiz o anlar:
Bu anlar sosyal medyada gündem olurken, Metehan'a tepki üzerine tepki yağdı:
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