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Hasret Sona Erdi: Çağatay Ulusoy'u Ekranlara Döndüren "Gaddar"ın İlk Bölümüne Tepkiler

Hasret Sona Erdi: Çağatay Ulusoy'u Ekranlara Döndüren "Gaddar"ın İlk Bölümüne Tepkiler

Çağatay Ulusoy yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 22:38

Çağatay Ulusoy'un yıllar sonra televizyona döndüren 'Gaddar' dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan'ın Çağatay Ulusoy'a eşlik ettiği dizi sosyal medyadan yorum yağmuruna tutuldu.

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Çağatay Ulusoy'u 7 yıl sonra ekranlara geri getiren Gaddar ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Çağatay Ulusoy'u 7 yıl sonra ekranlara geri getiren Gaddar ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Çağatay Ulusoy'a Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan'ın eşlik ettiği dizi ilk bölümüyle çok beğenilirken, haliyle sosyal medyaya yorum yağdı.

Çağatay Ulusoy'a Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan'ın eşlik ettiği dizi ilk bölümüyle çok beğenilirken, haliyle sosyal medyaya yorum yağdı.

İşte Gaddar'ın ilk bölümüne gelen tepkiler:

İşte Gaddar'ın ilk bölümüne gelen tepkiler:

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Siz Gaddar'ın ilk bölümünü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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