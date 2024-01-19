İlişkileri 14 Yaşında Başlamış: 37 Yaş Büyük Spor Hocasıyla Kaçan Genç Kız Esra Erol'a Damga Vurdu

'Annem bunu da yalan bir şekilde anlattı. Kemalettin elektrikçi ama küçüklüğünden beri sporla ilgileniyor. Benim bu konudaki pişmanlığım da kendime doğruluğum da kendime. Ben onu ya da kendimi savunmuyorum. Bizi savunuyorum. Babam beni geceleri taciz ediyordu. Ben odamı kilitleyip uyuyordum'