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İlişkileri 14 Yaşında Başlamış: 37 Yaş Büyük Spor Hocasıyla Kaçan Genç Kız Esra Erol'a Damga Vurdu

İlişkileri 14 Yaşında Başlamış: 37 Yaş Büyük Spor Hocasıyla Kaçan Genç Kız Esra Erol'a Damga Vurdu

Esra Erol
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 21:31

Esra Erol'a yine epey garip bir olay damgasını vurdu. 55 yaşındaki spor hocasıyla kayıplara karışan 18 yaşındaki Manolya ailesini meraklandırırken, anne Yeşim Hanım'ın iddiaları ortalığı karıştırdı.

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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine şoke eden bir olay işlendi.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine şoke eden bir olay işlendi.

18 yaşındaki dizi Manolya'nın 55 yaşındaki spor hocası Kemalettin tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Yeşim Hanım, kızını bulması için Esra Erol'a başvurdu.

18 yaşındaki dizi Manolya'nın 55 yaşındaki spor hocası Kemalettin tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Yeşim Hanım, kızını bulması için Esra Erol'a başvurdu.

Programa katılan Yeşim Hanım, "Kızımı bulmaya geldim. Kızım beni istemiyor.18 yaşındaki kızım Manolya'yı, 55 yaşındaki komşum Kemalettin kaçırdı. Buraya gelince de bana mesajlar attı. Oraya gidersen beni tamamen kaybedersin demiş bana" açıklamalarında bulundu.

Programa katılan Yeşim Hanım, "Kızımı bulmaya geldim. Kızım beni istemiyor.18 yaşındaki kızım Manolya'yı, 55 yaşındaki komşum Kemalettin kaçırdı. Buraya gelince de bana mesajlar attı. Oraya gidersen beni tamamen kaybedersin demiş bana" açıklamalarında bulundu.

Anne Yeşim Hanım kızının 14 yaşından beri spor hocası olan Kemalettin'den ders aldığını belirtirken, kızıyla ilişkisinin de 14 yaşındaki yani Manolya reşit değilken başladığını iddia etti.

Anne Yeşim Hanım kızının 14 yaşından beri spor hocası olan Kemalettin'den ders aldığını belirtirken, kızıyla ilişkisinin de 14 yaşındaki yani Manolya reşit değilken başladığını iddia etti.

"Ben kızımın bazı hareketlerinden şüphelendim. Spor diye çok geç saatlerde dışarı çıkmaya başladı. Daha sonra ben Manolya'nın odasında beraber fotoğraflarını buldum. Sonra bana kızım da itiraf etti."

"Ben kızımın bazı hareketlerinden şüphelendim. Spor diye çok geç saatlerde dışarı çıkmaya başladı. Daha sonra ben Manolya'nın odasında beraber fotoğraflarını buldum. Sonra bana kızım da itiraf etti."

'Evden çıktığı gün de sabah işe gidiyorum diye çıktı. Sonra bütün sitede Manolya ve Kemalettin'in ilişkisini konuşuyormuş. Manolya ve Kemalettin kaçmış o gün. Beni arayıp, 'Ben Kemalettin ile birlikteyim. Beni merak etme' dedi'

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Annesinin yakarışları sonrasında bulunarak yayına getirilen Manolya, annesinin iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Annesinin yakarışları sonrasında bulunarak yayına getirilen Manolya, annesinin iddiaları hakkında açıklama yaptı.

"Ben boksa 14 değil 16 yaşında başladım. Bizim aramızda duygusal bir ilişki de yoktu. Kemalletin'in bana yanlış bir yaklaşması olmadı. Ben ona yaklaşmaya çalıştım o beni itmişti. "

"Ben boksa 14 değil 16 yaşında başladım. Bizim aramızda duygusal bir ilişki de yoktu. Kemalletin'in bana yanlış bir yaklaşması olmadı. Ben ona yaklaşmaya çalıştım o beni itmişti. "

'Annem bunu da yalan bir şekilde anlattı. Kemalettin elektrikçi ama küçüklüğünden beri sporla ilgileniyor. Benim bu konudaki pişmanlığım da kendime doğruluğum da kendime. Ben onu ya da kendimi savunmuyorum. Bizi savunuyorum. Babam beni geceleri taciz ediyordu. Ben odamı kilitleyip uyuyordum'

Manolya'nın baba tacizi iddiaları sonrasında canlı yayına bağlanan İmdat Bey, "O benim canım, kanım. Ben nasıl böyle bir şey yapabilirim. Benim aklıma ölüm gelir. Öyle bir şey gelmez. Koah hastasıyım. Ben gelirim en fazla senin üzerini örterim" açıklamasını yaptı.

Manolya'nın baba tacizi iddiaları sonrasında canlı yayına bağlanan İmdat Bey, "O benim canım, kanım. Ben nasıl böyle bir şey yapabilirim. Benim aklıma ölüm gelir. Öyle bir şey gelmez. Koah hastasıyım. Ben gelirim en fazla senin üzerini örterim" açıklamasını yaptı.

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