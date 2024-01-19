İlişkileri 14 Yaşında Başlamış: 37 Yaş Büyük Spor Hocasıyla Kaçan Genç Kız Esra Erol'a Damga Vurdu
İlişkileri 14 Yaşında Başlamış: 37 Yaş Büyük Spor Hocasıyla Kaçan Genç Kız Esra Erol'a Damga Vurdu
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine şoke eden bir olay işlendi.
18 yaşındaki dizi Manolya'nın 55 yaşındaki spor hocası Kemalettin tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Yeşim Hanım, kızını bulması için Esra Erol'a başvurdu.
Programa katılan Yeşim Hanım, "Kızımı bulmaya geldim. Kızım beni istemiyor.18 yaşındaki kızım Manolya'yı, 55 yaşındaki komşum Kemalettin kaçırdı. Buraya gelince de bana mesajlar attı. Oraya gidersen beni tamamen kaybedersin demiş bana" açıklamalarında bulundu.
Anne Yeşim Hanım kızının 14 yaşından beri spor hocası olan Kemalettin'den ders aldığını belirtirken, kızıyla ilişkisinin de 14 yaşındaki yani Manolya reşit değilken başladığını iddia etti.
"Ben kızımın bazı hareketlerinden şüphelendim. Spor diye çok geç saatlerde dışarı çıkmaya başladı. Daha sonra ben Manolya'nın odasında beraber fotoğraflarını buldum. Sonra bana kızım da itiraf etti."
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Annesinin yakarışları sonrasında bulunarak yayına getirilen Manolya, annesinin iddiaları hakkında açıklama yaptı.
"Ben boksa 14 değil 16 yaşında başladım. Bizim aramızda duygusal bir ilişki de yoktu. Kemalletin'in bana yanlış bir yaklaşması olmadı. Ben ona yaklaşmaya çalıştım o beni itmişti. "
Manolya'nın baba tacizi iddiaları sonrasında canlı yayına bağlanan İmdat Bey, "O benim canım, kanım. Ben nasıl böyle bir şey yapabilirim. Benim aklıma ölüm gelir. Öyle bir şey gelmez. Koah hastasıyım. Ben gelirim en fazla senin üzerini örterim" açıklamasını yaptı.
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