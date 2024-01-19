Esra Erol'daki Birbirini Isıran ve Fare Zehriyle Cinayet Planlayan Aile Herkesi Şaşırttı
Esra Erol'daki Birbirini Isıran ve Fare Zehriyle Cinayet Planlayan Aile Herkesi Şaşırttı
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine şoke eden bir olay yaşandı.
Gelinini bulmak için Esra Erol'a başvuran Cemile Hanım, yayın esnasında gelinine duyduğu aşkla herkesi şaşırtmıştı.
'Canım gelinim kayıplara karıştı. Oğlum onu incitti. Gelinimi bulmak ve onu eve götürmek istiyorum' diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Cemile Hanım'ın yakarışlarını duyan gelin Zeynep Nazan bulunup yayına getirilirken, bu mutlu aile tablosu kısa sürede kabusa döndü.
Programa gelen gelin Zeynep kayınvalidesinin kendisini çok sevdiğini ve kayınpederinin bakıma muhtaç olduğu belirtirken, kayınvalidesinden garip bir teklif aldığını belirtti.
Zeynep Korkut, "Kayınvalidemle kayınpederimin içeceğine fare zehiri koyduk. Ben bardakları sonra değiştirdim" diye konuştuktan sonra kayınvalide Cemile ilk önce bu iddiaları kesin bir dille reddetti.
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"Gelinim kendisi yaptı. Evde fare oluyordu, evde fare zehir vardı. Suya döktük içirdik. Bu kocamla çok kavga ediyordu. Ben de yapalım dedim. Biz beraber ortağız bu işte" diyen Cemile Hanım, Esra Erol dahil herkesi şaşırttı.
Zeynep ayrıca kayınvalidesinin eşine sopayla şiddet uyguladığını söyleyince kendi eşi Selçuk da eşi Zeynep'ten şiddet gördüğünü ve Zeynep'in kendisini ısırdığını belirtti.
Söz konusu iddiaların ardından Esra Erol, 'İnanamıyorum. Gerçekten küçük dilimizi yuttuk' dedi.
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