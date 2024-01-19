Esra Erol'daki Birbirini Isıran ve Fare Zehriyle Cinayet Planlayan Aile Herkesi Şaşırttı

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine şoke eden bir konu işlendi. Gelin ve kaynananın fare zehriyle cinayet teşebbüsünde bulunmaları izleyicilere küçük dilini yuttururken, ortaya atılan şiddet iddiaları ortalığı iyice karıştırdı.