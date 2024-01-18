Survivor All Star'ın En Eğlenceli Yarışmacısı Seda'nın Elenmesine Yorum Yağdı!
Survivor All Star'ın En Eğlenceli Yarışmacısı Seda'nın Elenmesine Yorum Yağdı!
Survivor All Star'da ikinci eleme gerçekleşti. Yarışmanın en eğlenceli karakterlerinden biri olan Seda Aktuğlu'nun elenmesinin ardından sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Bakalım izleyici bu elemeyi nasıl bulmuş?
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Survivor All Star'da sezonun en renkli yarışmacısı Seda ne yazık ki elendi.
Yarışmacıların gözaltına alınmasına sebep olan, öfkesiyle herkesi güldüren Seda'nın yarışmada daha uzun ömürlü olması isteniyordu.
Ancak ne yazık ki performansa dayalı olan eleme sistemi sonucu Seda yarışmadan elendi.
Onun gidişine sosyal medyadan pek çok yorum yapıldı.
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